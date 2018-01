Numărul 2 din PSD, APĂRAT din teritoriu: 'Scrisoarea lui Bădălău, un act de ÎNGRIJORARE, nu de preluare a partidului...'

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, afirmă că preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, nu a dorit preluarea preşedinţiei partidului prin lansarea, luni, în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al partidului, a unei propuneri de proiect politic pentru anul 2018, potrivit AGERPRES.

Citeşte şi: Ministrul Carmen Dan, mesaj DUR pentru şefii din Poliţie: Să se aştepte să PLECE!

"Nu cred că ar fi vrut s-o facă. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că domnul Bădălău urmăreşte organizaţiile politice la nivel naţional de mai multă vreme, în special de la începerea guvernării PSD, la începutul anului 2017. Şi, probabil, a vrut să-şi manifeste un act de îngrijorare faţă de ce se întâmplă", a declarat Chirica la Academia Română, după semnarea unui acord de parteneriat cu acest for pentru marcarea Centenarului.



El a susţinut că "restructurarea Guvernului este actul de voinţă pe care trebuie să şi-l exprime premierul".



"Este dreptul premierului, aşa cum am mai spus-o şi cu alte ocazii, să înţeleagă ce trebuie făcut ca lucrurile să meargă mai bine. Şi speranţa mea e că asta doreşte", a spus Chirica.



În ceea ce priveşte organizarea unui congres extraordinar al PSD, Mihai Chirica a declarat că acesta "reprezintă o formă care poate întări un eşec, care deja se prefigurează, sau poate rezolva o problemă".



"Eu sper să aleagă o a doua soluţie", a menţionat social-democratul, care susţine că oportunitatea organizării congresului ar deriva doar din abordarea celei de-a doua variante.

Citeşte şi: Liviu Pleşoianu îi DESFIINŢEAZĂ pe protestatarii #Rezist: 'Strigi 'Ciuma roşie', eşti nepoţelul lui Goebbels...'



"Doar dacă urmăreşte a doua soluţie. Că dacă merge pe întărirea eşecului, nu trebuie să aşteptăm alegerile din 2019 să arătăm cât de mici suntem. Trebuie să încercăm să luăm lucrurile din timp, să reformăm acolo unde trebuie făcută reformă, pentru că România democratică are nevoie şi de partide de stânga, şi de partide de dreapta. Degringolada politică din România se datorează şi partidelor de dreapta, care nu ştiu să facă opoziţie, care nu au un punct de vedere coerent şi care dau voie la tot felul de manifestări care nu ajută cu nimic România în momentul de faţă", a mai declarat Chirica.



Despre întrunirea Comitetului Executiv Naţional al PSD de la Iaşi, de la sfârşitul lunii, Mihai Chirica a precizat că îşi doreşte ca întâlnirea să nu fie doar "o vizită de curtoazie".



"Eu mă aştept ca să nu fie doar o vizită de curtoazie şi pur şi simplu să ducă la câteva proiecte pe care şi Iaşiul, alături de toată regiunea de nord-est, le aşteaptă. Să trecem peste comentariile care pot fi subiective asupra traseului autostrăzii, dar nu este posibil ca după atât timp încă să mai discutăm despre traseu, când el ar fi trebuit să devină certitudine", a încheiat Chirica.



Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a anunţat, luni, că a prezentat în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al partidului o propunere de proiect politic pentru anul 2018.



În proiectul său politic pentru 2018, Bădălău propune punerea în funcţiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectivă a social-democraţilor, întrunirea săptămânală a Biroului Permanent şi prezentarea de către premier a unui raport de activitate anual sau pentru o perioadă îndelungată în cadrul Consiliului Naţional.

Citeşte şi: ALERTĂ- Cad PRIMELE CAPETE în scandalul poliţistului-pedofil: Şef din Poliţie, eliberat din funcţie

Bădălău reclamă în document "şubrezirea democraţiei interne" în PSD şi propune renaşterea democraţiei interne prin dialog, transparenţă şi responsabilitate.



În scrisoare se mai pledează pentru "reforma administrativ-teritorială, care trebuie să redevină o prioritate, reconstrucţie ideologică, social-democratizarea militanţilor, comunicarea cu faţa spre societate şi o viziune pentru Europa".