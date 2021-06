Numărul cazurilor de Covid crește cu 2.400% într-o singură lună în Afganistan

Epidemia Covid-19 este total scăpată de sub control în Afganistan, cu numărul de cazuri în creștere cu 2.400% față de luna trecută, spitale pline și resurse medicale pe terminate, spune Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC). Mai mult de o treime dintre testele realizate săptămâna trecută au fost pozitive.

„Afganistanul este într-un punct critic în lupta împotriva Covid, pe măsură ce spitalele ajung la limita capacității în Kabul și în celelalte regiuni”, spune Nilab Mobarez, președintele Organizației Crucea Roșie din Afganistan.

Autoritățile sanitare au raportat 2.313 noi cazuri și 101 decese provocate de Covid în ultimele 24 de ore, însă experții spun că cifrele sunt puternic subestimate din cauza capacității reduse de testare.

Mai puțin de 0,5% din totalul populației afgane a fost complet vaccinată.

COVID-19 out of control in Afghanistan as cases up 2,400% in a month https://t.co/SvYYPl36xu pic.twitter.com/UxBWyBbQeZ