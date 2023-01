Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România s-a situat, în 2022, la 129.328 de unităţi, în creştere cu 6,7% faţă de anul precedent, arată datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), conform Agerpres.

În acest context, clasamentul pe mărci are pe prima poziţie Dacia, cu 39.910 de unităţi, urmată de Toyota - cu 10.200 de unităţi, Hyundai (9.551), Skoda (8.669), Ford (8.645), Renault (8.443), Volkswagen (8.203), Mercedes (3.572) şi Peugeot (3.532).Potrivit sursei citate, la nivelul lunii decembrie 2022, înmatriculările de autoturisme noi, în România, au înregistrat un salt de 4,88% comparativ cu aceeaşi lună din 2021, până la un volum de 12.437 de unităţi.În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară pe plan local, statistica oficială arată 22.413 de exemplare, în ultima lună a anului trecut, în scădere cu 17,7% faţă de intervalul similar din 2021.În acelaşi timp, pe întreg anul 2022, autoturismele rulate, înmatriculate în premieră în România, au consemnat o diminuare de 20%, de la an la an, la un volum de 316.332 unităţi.