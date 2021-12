Numărul persoanelor cu dizabilităţi din România este de 861.000 de persoane, dintre care 98% se află în îngrijirea familiilor sau trăiesc independent şi doar 2%, adică 16.738 persoane, sunt instituţionalizate, conform ultimelor date statistice ale Autorităţii Naţionale a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA).

Numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistrează în municipiul Bucureşti (73.522 persoane), urmat de judeţul Prahova (37.909 persoane) şi judeţul Argeş (32.227 persoane), iar cel mai mic număr se înregistrează în judeţul Covasna (6.442 persoane). Femeile reprezintă 53,34% (459.270) din totalul persoanelor cu dizabilităţi. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 72,76% (571.327) din total. 40,30% din totalul persoanelor au handicap grav, cele cu handicap accentuat 47,73%, iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,97%.

3 decembrie a fost proclamată drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi de către Adunarea Generală a ONU, în 1992, prin rezoluţia 47/3, pentru a marca încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu dizabilităţi (1983-1992).Anul acesta, tema Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi este "Leadership şi participare din partea persoanelor cu dizabilităţi spre o lume post COVID-19 incluzivă, accesibilă şi durabilă"."Criza mondială a COVID-19 adânceşte inegalităţile preexistente şi evidenţiază că eforturile privind incluziunea persoanelor cu handicap sunt imperative. Persoanele cu dizabilităţi sunt printre cele mai excluse din societate şi printre cele mai afectate în criza sanitară în ceea ce priveşte numărul deceselor. Pandemia a afectat persoanele cu dizabilităţi, membrii familiilor lor, personalul implicat şi este nevoie de un efort comun, perseverent, bazat pe solidaritate şi încredere pentru a elimina efectele. Un semn de solidaritate se vede în rata de vaccinare de peste 90% a adulţilor cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale aflate în subordinea DGASPC-urilor. De asemenea, acesta reprezintă un indicator al faptului că sănătatea persoanelor cu dizabilităţi este o prioritate", se menţionează într-un comunicat al ANDPDCA remis, vineri, AGERPRES.În cursul zilei de vineri, angajaţii autorităţii vor participa la mai multe evenimente care marchează această zi specială. Printre acestea, ANDPDCA s-a alăturat, în calitate de partener, evenimentului "Un 3 decembrie ALTFEL", dedicat persoanelor cu dizabilităţi şi organizat de Asociaţia Open Your Heart. În cadrul evenimentului, la care va lua parte şi preşedintele Florica Cherecheş, sunt invitate 10 persoane cu dizabilităţi, care vor fi promotorii evenimentului "Un 3 decembrie ALTFEL" şi care au demonstrat că se poate duce o viaţă împlinită, chiar şi în urma unei situaţii dificile şi chiar au atins numeroase performanţe.Florica Chereecheş va prezenta proiectul derulat de ANDPDCA în parteneriat cu ANOFM "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi". Acesta vine în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi care vor să se angajeze şi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, prin acordarea unui voucher în valoare de 23.000 de lei pentru achiziţionarea de dispozitive şi tehnologii asistive."Dorim să implicăm mult mai mult persoanele cu dizabilităţi în proiectarea şi realizarea a ceea ce este de făcut, să ne consultăm mai des şi să ne aplecăm cu mai multă profunzime pe schimbarea mentalităţilor şi atitudinilor. Suntem conştienţi că este nevoie de mult mai multă sensibilizare la nivelul societăţii româneşti privind nevoile zilnice, dificultăţile permanente cu care se confruntă atât de mulţi dintre concetăţenii noştri", a explicat Florica Cherecheş.Potrivit reprezentanţilor autorităţii, în prezent sunt multe aspecte ce necesită îmbunătăţiri pentru a construi acea "lume incluzivă, accesibilă şi durabilă post-COVID-19" la care face referire tema acestui an. În acest context, ANDPDCA are în desfăşurare mai multe proiecte, printre care se numără şi finalizarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 2021-2027. Măsurile propuse în Strategie, în cadrul domeniilor prioritare, răspund problemelor identificate prin sondaje, întâlniri sau consultări cu persoanele cu dizabilităţi. Domeniile prioritare asumate de România prin intermediul Strategiei cuprind accesibilitatea, ocuparea, educaţia, sănătatea, protecţia socială, viaţa independentă, participarea la viaţa publică şi politică.De asemenea, ANDPDCA a realizat anul acesta primul Raport de diagnoză a sistemului de evaluare a dizabilităţii, pentru modernizarea sistemului, care subliniază nevoia de formare a specialiştilor în evaluarea dizabilităţii, dar şi în comunicarea cu oamenii.În plus, până anul viitor va lansa Sistemul Naţional de Management privind Dizabilitatea. Obiectivul general al proiectului este de dezvoltare şi de implementare a unei platforme naţionale centralizate pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la persoanele cu dizabilităţi (adulţi şi copii) către autorităţile publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali.