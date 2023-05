Numele celor 47 de nominalizați pentru premiile TOTS

Numele celor 47 de nominalizaţi pentru premiile "Team Of The Season" (TOTS), cu care La Liga şi EA SportsTM premiază, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun portar, cei mai buni patru fundaşi, cei mai buni trei mijlocaşi şi cei mai buni trei atacanţi din campionatul primei divizii de fotbal din Spania au fost date publicităţii marţi, informează agenţia EFE.

În plus, următorii cei mai votaţi patru jucători vor fi selectaţi până la definitivarea listei cu cei mai buni 15 jucători din acest sezon din La Liga Santander, conform Agerpres.Sistemul de vot pentru alegerea celor mai buni 11 jucători ai sezonului se va baza pe votul popular, pe votul jucătorilor din La Liga şi pe o comisie de experţi.Toţi suporterii îşi pot alege 11-lea ideal până la data de 5 mai la ora 00:00. Câştigătorii vor fi cunoscuţi în săptămâna care începe 15 mai.Iată lista nominalizaţilor:Portari: Thibaut Courtois, Marc-Andre ter Stegen, Alex Remiro, Jan Oblak, Jeremias Ledesma;Fundaşi: Jules Kounde, Nahuel Molina, Arnau Martinez, Eder Militao, Robin Le Normand, Jose Maria Gimenez, David García, Pau Torres, Jose Luis Gaya, Javi Galan, Alejandro Balde, Nemanja Gudelj, Yeray Alvarez;Mijlocaşi: Toni Kroos, Frenkie De Jong, Brais Mendez, Sergio Canales, Mikel Merino, Gavi, Pedri, Luka Modric, Sergi Darder, Gabri Veiga, Fede Valverde, Dani Parejo, Eduardo Camavinga, Nico Williams, Isaac Palazon, Alvaro García, Kang-In Lee, Aleix Garcia;Atacanţi: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Enes Unal, Joselu, Antoine Griezmann, Iago Aspas, Borja Iglesias, Vedat Muriqi, Ousmane Dembele, Raphinha, Vinicius Junior.