Să tot fie Ziua Îndrăgostiților: Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Joi, 14 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 februarie, Loteria Romana a acordat 20.697 de castiguri in valoare totala de 1.338.504,17 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,51 milioane de lei(2,21 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,92 milioane de lei (peste 405.000 de euro).

Joker: 19 / 43, 3, 41, 27, 15

Loto 5 din 40: 26, 18, 37, 7, 38, 22

Noroc: 1 3 6 7 1 2 7

Super Noroc: 618809

Noroc Plus: 685736

Loto 6/49: 31, 49, 2, 46, 20, 3

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,62 milioane de lei (1,2 milioane euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 298.000 de lei (peste 62.800 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 165.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 274.400 de lei (peste 57.800 de euro).

