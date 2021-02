Numerele câştigătoare la Loto şi premiile oferite de Loteria Română

Reportul la categoria I a jocului Joker este de aproximativ 19,5 milioane de lei (peste 4 milioane de euro), iar la jocul Noroc reportul cumulat este în valoare de aproximativ 2,27 milioane de lei (peste 465.600 de euro), în cadrul extragerilor loto de duminică, informează Loteria Română.

Numerele câștigătoare la categoriile de joc ale Loto:

Joker 1-20: 17

Loto 5 din 45: 13, 25, 11, 44, 18

Noroc Plus: 0, 7, 3, 3, 1, 9

Loto 5 din 40: 24, 19, 5, 33, 7, 36

Super-Noroc: 3, 6, 6, 7, 8, 9

Noroc: 5, 6, 5, 9, 5, 8, 2

Loto 6 din 49: 15, 33, 32, 47, 17, 11

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 531.000 de lei (aproximativ 109.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker, reportul este de aproximativ 156.000 de lei (aproximativ 32.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 967.000 de lei (aproximativ 198.400 de euro).



La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 763.500 de lei (peste 156.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de aproximativ 163.000 de lei (peste 33.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 10.200 de lei.



Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au loc duminică, după ce la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 20.050 de câştiguri în valoare totală de peste 938.500 de lei.