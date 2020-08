Numeroase omagii au fost prezentate la funeraliile lui John Hume, artizanul păcii în Irlanda de Nord

Numeroase omagii - de la papa Francisc şi Dalai Lama, până la cântăreţul Bono - au fost prezentate miercuri la funeraliile lui John Hume, laureat al premiului Nobel pentru Pace, artizan al reconcilierii în Irlanda de Nord, după trei decenii sângeroase de 'tulburări', relatează AFP.

John Hume, un catolic moderat, a decedat luni la vârsta 83 de ani, fiind considerat drept unul dintre principalii actori ai acordurilor de pace din 1998, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Foto - Cum arată ucigașul lui Emi Pian

Ceremonia funerară a avut loc în prima parte a zilei la catedrala St. Eugene din oraşul său natal Derry, cu participare restrânsă din cauza pandemiei de COVID-19.

În pofida solicitărilor din partea familiei, care a promis o ceremonie de comemorare mai extinsă de îndată ce condiţiile sanitare vor permite, mai multe zeci de persoane s-au adunat în faţa catedralei.

'El nu visa doar la pace. Vocaţia vieţii sale a fost să fie un făcător de pace pentru binele altora', a spus episcopul Donal McKeow. 'Datorită trecutului său, putem aborda viitorul', a adăugat acesta.

Citește și: Update! Pian senior n-a murit, susține ANP

Din lumea întreagă au venit mesaje pentru a omagia această figură pacifistă: papa Francisc, prin intermediul secretarului său de stat, i-a adresat rugăciunile sale. La rândul său, Dalai Lama a lăudat un 'exemplu' de rezolvare pe cale paşnică a conflictelor.

'Am căutat un negociator care să înţeleagă că nimeni nu câştigă decât dacă toată lumea câştigă', a transmis într-un mesaj liderul trupei U2, Bono, al cărui hit 'Sunday Bloody Sunday' denunţa în 1983 tulburările care i-au zguduit Irlanda natală. 'Am căutat un mare lider şi am găsit un mare slujitor', 'l-am găsit pe John Hume', a afirmat Bono.

'El s-a concentrat pe unitate şi pace' şi pe a 'da fiecărei persoane această demnitate', a subliniat părintele Paul Farren în predica sa.

Citește și: EXCLUSIV Emi Pian putea fi salvat! Cum îl puteau scăpa cei aflați la fața locului

Conform dorinţei familiei defunctului, o'lumânare pentru pace' a fost pusă pe treptele din Downing Street, a indicat într-un tweet premierul britanic Boris Johnson.

Sicriul din nuiele a fost instalat marţi seara în sediul guvernului, în faţa unei mulţimi prezente pentru a-i aduce un ultim omagiu, cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

Fostul lider naţionalist catolic a fost distins cu premiul Nobel pentru Pace în 1998 împreună cu liderul protestant al Partidului Unionist din Ulster, David Trimble, în semn de recunoştinţă pentru 'eforturile de a găsi o soluţie paşnică' la trei decenii de război civil soldat cu peste 3.500 de morţi.

Cu câteva luni înainte, în aprilie 1998, la Belfast a fost încheiat un acord de pace, numit acordul din Vinerea Mare, între Londra, Dublin şi partidele protestante şi catolice.

Chipul lui John Hume ornează numeroase fresce de pe zidurile din Derry. Pe unul dintre ele, Hume se află în compania altor laureaţi ai premiului Nobel, Nelson Mandela, Maica Tereza şi Martin Luther King, notează AFP.