O anomalie juridică fără precedent pune în pericol toate actele din Starea de Alertă

Avocatul Poporului a sesizat miercuri Curtea Constituțională cu privire la Legea-cadru privind Starea de Alertă, adoptată pe 20 mai în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Potrivit Avocatului Poporului, legea are șanse mari să pice la controlul de constituționalitate.

Un lider PNL este de aceeași părere.

Dacă legea va fi declarată neconstituțională, atunci pică și toate actele emise în baza respectivei legi.

Unde este problema?

„In conformitate cu Constitutia, puterile statului colaboreaza dar sunt separate. Parlamentul emite legi, Guvernul dă Hotarari pentru punerea in aplicare a acelor legi, asta este intotdeauna regula. Pentru prima data acum, prin Legea 55. Parlamentul a prevazut dreptul sau de a aproba si de a modifica o Hotarare de Guvern. Din punctul nostru de vedere este neconsitutional pentru ca loveste in echilibrul puterilor in stat (...) O Hotarare de Guvern poate fi atacata in contencios administrativ, dar daca este aprobata de Parlament nu se mai stie cum se poate. Ordonantele de urgenta se aproba de Parlament, nu Hotararile de Guvern”, a declarat Renate Weber, miercuri, la Digi24.

Întrebată ce se întâmplă dacă un cetățean merge în instanță să atace un act emis în baza HG, Renate Weber a spus că nu știe cum va aplica legea judecătorul.

„Suntem in plin necunoscut pentru ca asa ceva nu s-a mai intamplat niciodată”, a mai indicat Avocatul Poporului.

În ziua dezbaterii din Parlament, liderul senatorilor PNL, jurist de profesie, Daniel Fenechiu, a atras atenția în plen, înainte de vot, că Parlamentul încalcă legea și că li se „răpește” cetățenilor dreptul de a merge în instanță.

S-a suspendat ședința pentru câteva momente, din acest motiv.

Și liderul Pro România, Victor Ponta, fost procuror, a spus că „oricine trece de anul II la Facultatea de Drept” își dă seama că nu se poate vota în Parlament Hotărâri de Guvern.

EXTRASE DIN STENOGRAMA ȘEDINȚEI plenului reunit din 20 mai:

„Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: (...) care este motivul pentru care suntem chemaţi astăzi să aprobăm o hotărâre de Guvern, în contextul în care hotărârea de Guvern este un act administrativ care se dă în executarea unei legi şi care în nicio ţară normală nu poate fi aprobat de către Parlament? Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun că hotărârea de Guvern este un act administrativ care poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ de orice român nemulţumit, mai puţin în situaţia pe care aţi generat-o dumneavoastră, în care actul administrativ numit hotărâre de Guvern este aprobat de Parlament şi devine o hotărâre de natură politică, care nu este supusă controlului judecătoresc. Deci, lăsând la o parte toate alegaţiile şi toate demagogia că luptaţi pentru drepturile omului, dumneavoastră n-aţi făcut nimic altceva decât aţi răpit românilor posibil nemulţumiţi de conţinutul hotărârii de urgenţă să se adreseze instanţelor de judecată, aducând hotărârea de Guvern, într-o manieră total nedemocratică, total neuzuală, în faţa Parlamentului României.

(...)

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Am înţeles că încălcăm legea, fiindcă propunem să votăm hotărârea de Guvern?! Spuneţi-ne, că stopăm procedura. Sunteţi un jurist...

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: Da, încălcaţi legea, domnule preşedinte, pentru că hotărârea de Guvern este un act dat...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Atunci, eu suspend şedinţa. Eu suspend şedinţa... Chem liderii. Sub nicio formă - nu sunt un jurist atât de marcant ca dumneavoastră -, n-are rost să mai continuăm această şedinţă.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: Domnule preşedinte, Putem face discuţii de dragul celor care ascultă, fără discuţie, însă vreau să vă spun...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Nu, nu, domnule senator, e o acuzaţie foarte gravă...

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: ... că jurişti de marcă...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: ... faptul că noi astăzi încălcăm legea!

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: Deci noi astăzi aprobăm o hotărâre de Guvern printr-o hotărâre a Parlamentului! V-aş ruga să vă uitaţi în istoria democratică a României sau a oricărui stat democratic: unde o hotărâre de Guvern este aprobată de hotărârea Parlamentului? Şi dacă vă daţi răspunsul, suspendaţi, faceţi ce vreţi dumneavoastră, România oricum va merge mai departe!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Aş dori, Comitetul liderilor, să ne întrunim.

(Discuţii la prezidiu.)

Atunci, domnule lider, vă rog frumos! Pe procedură, vă rog frumos, interveniţi.

Domnul Florin-Claudiu Roman: Mulţumesc, domnule preşedinte. Cred că e o chestiune fundamentală şi esenţială pe care o avem în discuţie şi pe care n-o putem pune sub sfera declaraţiilor politice. Prin urmare, în calitate de lider al deputaţilor Partidului Naţional Liberal, vă rugăm să ducem procedura până la capăt şi să finalizăm pentru că e important ca astăzi să avem acest act normativ adoptat. Mulţumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: Vă mulţumesc mult, domnule lider, chiar vă mulţumesc pentru intervenţie.

(...)

Domnul Victor-Viorel Ponta: Alo! Vă mulţumesc, domnule preşedinte, nu eram sigur că mă auziţi. Pentru că voiam să auziţi şi dumneavoastră, şi restul oamenilor care ne urmăresc că există şi voturi împotrivă. Şi alături de colegii mei de la PRO România, aşa cum am votat împotriva legii adoptate săptămâna trecută, vom vota şi împotriva acestei proceduri foarte ciudate. Oricine trece de anul II la Facultatea de Drept ştie că în Parlament nu votezi hotărâri de guvern”

