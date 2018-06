O avocată spune că ea e cea care i-a trimis lui Klaus Iohannis cererea de revocare a judecătorului CCR, Petre Lăzăroiu

Scandalul de la Palatul Cotroceni care s-a încheiat cu demisia consilierei prezidențiale Simina Tănăsescu a pornit de la o fostă membră a PMP! Elenina Nicuț, avocată, a anunțat că ea e cea care i-a trimis lui Klaus Iohannis cererea prin care îi solicită revocarea judecătorului CCR, Petre Lăzăroiu.

În urma documentului trimis de Nicuț, Simina Tănăsescu l-a chemat la o discuție pe judecătorului Lăzăroiu și i-a transmis că urmează a fi revocat în urma unor documente primite la Cotroceni.

Citește și: Abia acum s-a aflat: Adevărul despre afacerile fostului soţ al Mădălinei Manole

”Eu am facut la Cotro cererea aia buclucasa prin care am cerut emiterea unui decret de incetare a efectelor decretului de numire a lui Lazaroiu.

Cine a mai citit pe aici ar fi trebuit sa se prinda de asta, dar na.

Ideea mi a venit intr o sambata, pe la ora 5 a.m., ora la care, de obicei, imi vin ideile cele mai bune. Nu degeaba m a facut mama la 04:20, dupa 40 de minute deja aveam idei

Citește și: Ţiriac poate face afacerea anului – va câştiga 250 de milioane de euro

Am bibilit ceva, nu mi pun numele pe orice. Cu sau fara semnatura electronica

In plus, dupa vreo 6, la momentul ala, 7, acum, poliloghii validate in instanta, nu ti permiti sa trimiti desene animate tocmai Presedintelui tarii.

Am mizat pe profesionalism si curaj.

Le am regasit deplin, dar, din pacate, nu la nivel decizional si final.

Nu inteleg de ce, sper sa nu fie rost de lasitate. Oricum imi pare rau pentru consecinte.

M am uitat in seara asta la declaratia lui TT pe care am pomenit o mai devreme. Am ras, dupa care m am enervat, dupa care am ras iar.”, e mesajul lui Nicuț.

Citește și: Rareş Bogdan trage un semnal de alarmă: ”ATENTIE: Nu se preda atat de usor! Sobolanul ranit musca.” .