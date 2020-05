O biografie a ducilor de Sussex va fi publicată în luna august

O biografie a ducilor Harry şi Meghan de Sussex va fi publicată în luna august. Autorii volumului spun că au avut ca scop detalierea adevăratei poveşti a cuplului, cu informaţii inedite, şi eliminarea zvonurilor şi concepţiilor eronate despre acesta, potrivit The Hollywood Reporter.

Prin volumul "In 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family", corespondenţii regali Omid Scobie şi Carolyn Durandaim au avut ca scop detalierea adevăratei poveşti a cuplului, cu detalii insolite, şi "eliminarea multor zvonuri şi concepţii greşite despre acesta".

La începutul acestui an, prinţul Harry şi ducesa Meghan au anunţat că vor renunţa la statutul de membri seniori activi ai familiei regale a Marii Britanii. De atunci, cei doi şi bebeluşul lor, Archie, în vârstă de 11 luni, s-au mutat în SUA, dar viaţa lor se află încă pe primele pagini ale tabloidelor britanice, cu presupuse tensiuni provocate în sânul familiei regale.

Biografia va apărea la prestigioasa editură Harper Colins, potrivit The Hollywood Reporter.

"Oferind un acces unic şi scris cu participarea persoanelor cele mai apropiate cuplului, 'Finding Freedom' este un portret onest, direct şi dezarmant al unui cuplu încrezător, influent şi modern, care nu s-a temut să se rupă de tradiţie, hotărât să îşi creeze un nou drum departe de lumina reflectoarelor şi dedicat construirii unei moşteniri umanitare care va lăsa o amprentă profundă asupra lumii", se arată în comunicatul editurii.

Potrivit publicaţiei britanice The Daily Mail, Meghan şi Harry le-au acordat autorilor volumului interviuri înainte de a renunţa la rolurile lor în familia regală.

Deşi nu va mai putea folosi titulatura de „Alteţa sa regală”, Harry va fi în continuare prinţ şi membru al familiei regale. De asemenea, Harry şi Meghan, fostă actriţă americană, şi-au păstrat titlurile de duce şi ducesă de Sussex, primite de la regina Elizabeth a II-a în ziua în care s-au căsătorit, în 2018.