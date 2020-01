O campanie ce denunţă violenţa contra femeilor folosește chipurile tumefiate ale lui Brigitte Macron, Michelle Obama, Hillary Clinton sau Angela Merkel

Chipurile "tumefiate" ale lui Brigitte Macron, Michelle Obama, Hillary Clinton sau Angela Merkel au fost afişate pe străzile din Milano. Seria de afişe-şoc semnate de artistul italian AleXsandro Palombo trage un semnal de alarmă cu privire la violenţele îndreptate împotriva femeilor. Campania de artă stradală a fost numită "Doar pentru că sunt femeie- Just because I am a Woman" potrivit news.ro

În afară de soţia preşedintelui francez şi de fosta primă-doamnă a SUA, afişele le înfăţişează şi pe Alexandria Ocasio-Cortez, parlamentar democrat american, Aung San Suu Kyi, şefa de facto a guvernului birmanez, şi pe Sonia Gandhi, preşedintele Partidului Congresului, principala formaţiune de opoziţie din India.

Prezentând astfel chipurile pline de vânătăi ale unora dintre cele mai importante femei de pe scena politică a lumii, AleXsandro Palombo înţelege "să ilustreze drama care afectează milioane de femei din lumea întreagă (...) cu scopul de a denunţa, de a sensibiliza şi de a obţine un răspuns adevărat din partea instituţiilor şi a politicienilor", a explicat biroul său de presă într-un comunicat.

Pe fiecare afiş, sub chipurile pline de urme de lovituri, sunt fraze în engleză care denunţă situaţia a numeroase de femei de pe întreaga planetă: "Sunt victima violenţei domestice, sunt plătită mai puţin, am suferit o mutilare genitală, nu am dreptul de a mă îmbrăca aşa cum vreau, nu pot alege cu cine să mă căsătoresc, am fost violată".

"Violenţa contra femeilor este o problemă mondială care afectează toată lumea fără distincţie de rasă, de clasă socială sau de religie", se mai arată pe afişe.