O carte pe zi: 'Cineva în orașul ăsta te iubește' de Corina Ozon

O operațiune de descifrare a numărului Pi se dovedește a fi un plan malefic, bazat pe o rețea de crime, răpiri, trafic de persoane și distribuție de droguri, un plan devastator.

La baza planului, domnul Vigo sau Maestro, care „lucrase la programul de decodare a numărului Pi și i-au promis control asupra tehnologiei Marelui Oraș și includerea într-un program de nemurire, cum îi spun ei, prin injectarea de nanobiți programați să regenereze celulele îmbătrânite”.

Din acest citat se înțeleg ideea și acțiunea complicată a acestui roman, care nu e chiar polițist, e mai degrabă un thriller în care se amestecă elemente polițiste cu altele science fiction.

Un roman cu o intrigă complicată, cu răpiri, crime, răsturnări de situație și firește un deznodământ neașteptat. Principalele personaje - doi investigatori, Gloria și David, cu metode hibride de anchetă, un alt personaj, Leon, un tânăr cu performanțe în cariera lui tehnologică.

O luptă între bine și rău. O competiție pentru controlul absolut al unei societăți prin tehnologie. Și probabil, spune autoarea, prima carte românească în care apare ca personaj și Chat GBT. Și un sfârșit care, aproape sigur, permite o continuare (sau mai multe).

„Aveam în minte de vreo șase ani – declara Corina Ozon într-un interviu - să scriu un roman polițist, iar prima tentativă timidă am avut-o cu romanul <>, apărut în 2018 la Editura Herg Benet. Spun timidă, pentru că nu este un policier sută la sută, ci mai mult un roman social, despre un inginer care ajunge om al străzii. Am considerat că scrierea unui roman polițist necesită o experiență și o maturitate auctorială, așa că am lăsat ideea la dospit un pic împreună cu câteva pagini pe care le consideram la acea vreme începutul cărții. Însă chiar înainte de începerea pandemiei, la sfârșitul anului 2019 m-am mutat în altă locuință, tot în București. Iar într-o zi, explorând zona, am dat de un gang dintr-un bloc pe care se afla o inscripție cu graffitti, cum sunt multe prin oraș. Dar aceasta m-a țintuit câteva minute și imediat am știut că va fi titlul cărții: Cineva în orașul ăsta te iubește, aceasta era inscripția. Aveam deja țesută schița unei societăți underground de artă stradală ca formă de comunicare, iar acest mesaj mi s-a părut de-a dreptul providențial. Deja mă pregăteam pentru presusținerea și susținerea tezei doctorale, care are în problematica ei impactul noilor tehnologii asupra oamenilor, subiecții fiind în lucrarea mea scriitorii români. Cumva devenisem auctor și productor și în viața de zi cu zi, iar toată experiența doctorală m-a atins profund inclusiv în scriitură. Astfel am reîncadrat povestea, eroii mei, prototipuri clasice de altfel, folosind instrumente ale tehnologiei moderne”.

Totul pornește de la Pi și se învârte în jurul lui Pi, literă și număr, care reprezintă un cod de acces spre o tehnologie. Iar cine stăpânește tehnologia, stăpânește lumea, ba chiar și nemurirea.

Corina Ozon – Cineva în orașul ăsta te iubește. Prefață de Dan Burcea. Editura Trei. 302 pag.