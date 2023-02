O casă din București a devenit peste noapte faimoasă în toată lumea. Problema este că ea nu există (Foto)

Internauții au fost păcăliți cu imaginea unei clădiri cu o arhitectură impresionantă prezentată ca fiind o casă de vis, din București, deși aceasta nu există.

Imaginea, care a devenit rapid virală pe Twitter a fost creată cu ajutorul unui program bazat pe inteligență artificială, de către un fotograf. Acesta a postat pe Instagram o serie de imagini generate de computer cu clădiri în stilul Art Nouveau.

Nu se știe cum a ajuns una dintre acestea să fie „confundată” cu o clădire din Capitală, dar acest lucru readuce în discuție pericolele înlocuirii realității cu ajutorul inteligenței artificiale.

În contextul în care deja celebrul ChatGPT este folosit în mai multe domenii face temele studenților, se discută deja despre reglementarea domeniului. O primă reacție oficială a venit de la un comisar european, care a precizat că este nevoie de norme clare pentru noua tehnologie.

„Casa visurilor mele este în București, România”, a scris un utilizator Twitter care a crezut că această clădire este reală.

„O casă din București. Bucureștiul nu este prea departe de Transilvania”, a scris un internaut care a picat în plasă.

„Această «casă din București» a devenit deodată cea mai faimoasă clădire din lume. Totuși, acesta este doar un rezultat al inteligenței artificiale, dar este cu siguranță un plus pentru orașul București pentru că oamenii vor vrea să-l viziteze, crezând că acolo sunt astfel de clădiri. În plus, poate această imagini va încuraja oamenii de acolo să construiască și să renoveze multe clădiri de acolo. Asta ar fi grozav”, a scris un alt internaut.

„Oamenii se îndrăgostesc de această casă, despre care se spune că se află în București. Singura problemă este că nu este reală. Este o invenție. Un fals”, a scris J. P. Grownder.

People are falling in love with this house, said to be in Bucharest.



The only problem is, it's not real. It's generative AI. A fake.



Bucharest is the perfect lie: There's a decent amount of Austro-Hungarian architecture there, and not many people have visited... pic.twitter.com/850K4epc9P