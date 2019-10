O celebră prezentatoare de la PRO TV și-a dat DEMISIA în DIRECT

Una din cele mai vizionate emisiuni a rămas fără prezentatoare. Anamaria Prodan, prezentatoare emisiunii „Gospodar fără pereche” a anunțat in direct ca își demisia. Mai exact, aceasta a spus ca se va retrage pentru o perioada din televiziune, potrivit ciao.ro.

Anamaria Prodan si-a motivat decizia finala spunând ca nu mai are deloc timp pentru a se ocupa de fetele sale, mai ales ca si in fotbal urmeaza o perioada destul de aglomerata.

Astfel ca a trebuit sa-si stabileasca prioritatile, mai ales ca s-a subinteles ca fetele sale i-ar reprosa ca nu petrece mai mult timp cu ele. Astfel ca Anamaria s-a conformat si a luat cea mai buna decizie pentru familia ei.

In plus, este foarte incantata de cariera de baschetbalista a fiicei sale, Sarah, si nu vrea sa rateze nici macar un meci. Prin urmare, dupa ce s-a gandit indelung, a decis ca cel mai ok ar fi ca sa renunte la show-ul difuzat de Pro TV.

„Nu mai am cum. Intru în perioada de transferuri la fotbal și trebuie să muncesc. Înseamnă să rup legătura cu familia, n-o să mai pot să-i văd deloc”, a spus Anamaria Prodan.

Făcând și o glumă pentru a detensiona atmosfera, Anamaria Prodan a spus că în locul sau o sa vină cineva care se va ocupa să-i însoare pe toți.

„Vine cineva după mine, da, la fel de puternic, care o să-i însoare pe toți. Tot din lumea noastră vine și va fi ok” a mai spus aceasta.