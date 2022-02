O distilerie din Sfântu Gheorghe a obţinut trei titluri de campion şi aproape 20 de medalii la un concurs internaţional desfăşurat în Ungaria

O distilerie din municipiul Sfântu Gheorghe a obţinut trei titluri de Champion şi aproape 20 de medalii la unul dintre cele mai mari concursuri de băuturi distilate din Europa, desfăşurat recent la Debrecen, în Ungaria.

Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat miercuri, pentru AGERPRES că la concursul "Quintessence", aflat la cea de-a 12 ediţie, au fost jurizate 2176 de băuturi distilate, un număr record în istoria acestei competiţii.

"Vineri a avut loc festivitatea de premiere (...) Sanct Georgius a obţinut 3 titluri de Champion pentru Brandy, Pălinca de afine şi Distilat de Fetească Neagră. De asemenea, am mai obţinut 5 medalii de aur, 7 de argint şi 7 de bronz (...) Este o mare bucurie că "Brandy" a obţinut titlul de CHAMPION, adică cel mai bun la această categorie, pentru că e un produs care nici nu a fost încă lansat pe piaţă, o să-l lansăm cel mai probabil înainte de Paşti. Printre produsele premiate se mai numără pălinca de prune, cea de de struguri, de soc, de caise şi de afine, iar dintre produsele maturate pe pat de fructe, cele de prune, mere şi struguri" , a declarat Fustos Imre.

Acesta a ţinut să menţioneze că la un concurs atât de prestigios precum"Quintessence" chiar şi o medalie de bronz înseamnă " o mândrie pentru orice participant".

" După 'Destillata' din Austria, "Quintessence" este cel mai mare concurs din Europa, al doilea ca număr de participanţi. Anul acesta au fost şi 6 distilerii din România, care au luat şi medalii, inclusiv de aur. Mă bucur că numărul lor creşte de la an la an, iar premiile dovedesc că avem calitate (...) Noi nu am fost la toate cele 12 ediţii ale "Quintessence", dar de la a patra sau a cincea ediţie participăm pentru că an de an vrem să verificăm calitatea produselor noastre" , a mai spus acesta.

Fustos Imre şi prietenul său, Dezso? Tibor, au început să facă pălincă din hobby în urmă cu aproape zece ani, iar de-a lungul timpului au preparat tot felul de sortimente de pălincă, inclusiv din porumbe, pere pădureţe, nuci verzi, ţelină scoruşe negre şi dovleac.

Instalaţia de distilare au cumpărat-o din străinătate şi au ales-o după un principiu devenit pentru ei "literă de lege" - să păstreze şi să aducă în pahar cât mai mult din gustul şi aroma fructului.

Aceştia spun că au vizitat multe distilerii din Europa înainte de a alege utilajul şi au făcut şi cursuri de arbitraj, învăţând de la cei mai buni specialişti care sunt defectele unei băuturi şi care sunt cauzele acestora.