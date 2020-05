O echipă de liceeni din Oradea va reprezenta România în finala unui concurs internaţional de inovare socială

O echipă de liceeni de la Colegiul Economic "Partenie Cosma" din Oradea a câştigat etapa naţională a concursului "Social Innovation Relay" (SIR), cu proiectul unei platforme de orientare profesională şi recrutare pentru tineri, urmând să reprezinte România, în 16 iunie, la finala internaţională a competiţiei organizată de Junior Achievement, în parteneriat cu NN.

Profesoara coordonatoare Mihaela Moca a declarat joi, pentru AGERPRES, că echipa câştigătoare se numeşte MiniJobs fiind alcătuită din elevii de clasa a XI-a Alex Balic, Florina Selegean, Giulia Popovici şi Mădălina Franc.

"Noi, fiind liceu economic, dezvoltăm şi simulăm fel şi fel de idei de afaceri, avem firme de exerciţiu etc. Este foarte importantă partea de orientare profesională şi mai ales cea de recrutare, în sensul că tinerii care au disponibilitate de timp redusă, fiind elevi sau studenţi, pot după cursuri să presteze nişte munci lejere, care nu necesită competenţe deosebite. Pe acea platformă ei îşi oferă disponibilitatea de timp, ce munci ar dori să presteze, iar cine are nevoie de acele servicii - de genul baby-sitter, tuns de iarbă, ajutor la lecţii şi teme etc - intră pe platformă şi în legătură directă, apoi negocierea se face între ei. Este desigur un proiect", a spus, pentru AGERPRES, profesoara Mihaela Moca.

Echipa orădeană a fost una dintre cele zece calificate în finala naţională. Din cauza pandemiei, toţi elevii şi-au prezentat proiectele online, iar orădenii au convins juriul că sunt cei mai buni. Potrivit site-ului Junior Achievement România, echipa orădeană "a convins juriul că proiectul propus este unul sustenabil, utilizează inteligent tehnologia şi poate genera o schimbare pozitivă."

Liceenii economişti îşi doresc să realizeze această platformă de orientare profesională şi recrutare pentru tineri, care să îi motiveze să se implice mai activ în viaţa socială şi să îşi dezvolte diferite abilităţi şi competenţe prin practică sau muncă încă din timpul studiilor.

Conform profesoarei Moca, organizatorul concursului, Junior Achievement, este cel mai mare ONG de educaţie din lume, fiind sponsorizat de compania de asigurări NN. În juriul internaţional din 16 iunie vor participa reprezentanţi ai Junior Achievement, ai Consiliului Europei şi de la sediul central al NN. Proiectele câştigătoare ar avea şansa să fie puse în practică prin colaborarea şi cu finanţarea unor companii mari.

În cadrul ediţiei de anul acesta a competiţiei Social Innovation Relay, 674 liceeni din 120 de echipe au participat la sesiuni online de pregătire, au avut acces la resurse de învăţare şi au descoperit prin studii de caz modele de afaceri sociale de la nivel naţional şi internaţional, care i-au inspirat să îşi dezvolte şi îmbunătăţească proiectele de antreprenoriat social.

Proiectul educaţional Social Innovation Relay (SIR) le oferă liceenilor acces gratuit la experienţă practică în domeniul antreprenoriatului şi inovării sociale, provocându-i să identifice probleme sociale reale şi să gândească soluţii pentru a genera schimbări în comunitate. Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, proiectul a implicat, la nivel naţional, peste 3.000 de elevi şi 110 profesori din 90 de licee din toată ţara. Finala naţională a reunit online 10 echipe de elevi din 10 licee.