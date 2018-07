Începe DEZASTRUL: O emblemă a industriei auto din Marea Britanie anunță că va închide unele fabrici din UK, după Brexit

Directorul executiv al producătorului auto Jaguar Land Rover, Ralf Speth, a precizat joi că, în eventualitatea unui aranjament Brexit nefavorabil, investițiile programate pentru următorii cinci ani ar putea fi afectate și chiar ar putea fi forțat să închidă unele fabrici, relatează BBC.

„Un aranjament Brexit nefavorabil ar putea eroda profitul Jaguar Land Rover cu mai mult de 1,2 miliarde de lire sterline în fiecare an. Ca rezultat, ne-am vedea nevoiți să ne ajustăm drastic profilul cheltuielilor. Până în acest moment, am alocat în ultimii cinci ani, în Marea Britanie, în jur de 50 de miliarde de lire sterline și plănuiam să investim încă 80 de miliarde în următorii cinci”, a declarat Ralf Speth, director executiv Jaguar Land Rover, scrie mediafax.ro.

Cel mai mare producător de automobile din Marea Britanie, deținut de compania indiană Tata Motors, precizează că în eventualitatea unui acord Brexit nefavorabil, compania ar fi nevoită să își închidă fabricile. „Dacă am fi nevoiți să plecăm, pe fondul unui acord nefavorabil, atunci am fi nevoiți să închidem fabricile pe care le avem aici, în Marea Britanie, ceea ce ar fi foarte, foarte trist. Acest lucru este deocamdată ipotetic și sper că este o opțiune la care să nu fim nevoiți să recurgem”, a declarat Ralf Speth, pentru Financial Times, preluat de BBC.

Avertizările liderilor companiei producătoare de mașini, vin în contextul discuțiilor din Parlamentul britanic pe tema noilor reglementări vamale post-Brexit. Parlamentarii britanici vor dezbate în perioada 16-17 iulie propunerea legislativă a Guvernului în ceea ce privește reglementările vamale post-Brexit, relatează Reuters.

Este posibil ca dezbaterea să provoace un nou conflict între prim-ministrul britanic Theresa May și parlamentarii pro-europeni. Propunerea legislativă poartă numele de Lege Fiscală Transfrontalieră.

Perioada de dezbateri reprezintă oportunitatea parlamentarilor din Partidul Conservator condus de May să susțină rămânerea Marii Britanii într-o uniune vamală cu țările europene. Theresa May nu susține acest lucru, dar nu a venit momentan cu o opțiune favorabilă atât pentru Cabinet cât și pentru oficialii de la Bruxelles.

Propunerea legislativă are ca scop transformarea acordului vamal actual, existent între statele Uniunii Europene, într-un acord bilateral între UE și Marea Britanie.

Politicile vamale se află printre cele mai delicate subiecte din discuțiile pentru Brexit. Propunerile sunt momentan disputate la nivelul Guvernului.

