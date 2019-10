O expoziţie de fotografie despre Epoca de Aur a Formulei 1, în premieră în România

Expoziţia de fotografie "Waiting: A Decade of Life in the Grand Prix Pit Lane", semnată de jurnalistul american Richard Kelley, va putea fi văzută în premieră, în România, între 15 şi 22 octombrie.

Cei care vor trece pragul expoziţiei găzduită de Qreator by Iqos vor avea prilejul de a retrăi prin intermediul imaginilor neconvenţionale Epoca de Aur a Formulei 1, transpuse într-un stil cinematic.

La vârsta de 19 ani, Richard Kelley a început să fotografieze etapă de etapă, timp de 12 ani, cursele la care au participat unii dintre cei mai cunoscuţi piloţi ai lumii: Niki Lauda, Alain Prost, Nigel Mansell, James Hunt sau Jackie Stewart. Ei au fost surpinşi în momente de încrâncenare sau de triumf, de aşteptare sau de pregătire pentru cursă.

O primă expoziţie cu lucrările autorului a avut loc în 2013 la Hong Kong, când au fost aniversaţi 50 de ani de existenţă ai firmei McLaren.

Fotograful îşi va prezenta în premieră şi lucrarea scrisă şi ilustrată “Waiting”, publicată în 2018, care a fost nominalizată de “The Telegraph” pe lista scurtă pentru “Best Illustrated Sport Book” şi prefaţată de Jarno Trulli.

Expoziţia este curatoriată de Bogdan Militaru.