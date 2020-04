O fană înfocată a lui Novak Djokovici, venită să-și vadă idolul la Indian Wells, a rămas blocată în SUA

Ea şi-a pierdut şi locul de muncă. Blocată în California, ea a cerut angajatorului ei să facă telemuncă până la revenire, însă acesta a refuzat şi contractul i-a fost reziliat. După mai mult de o lună în California, ea a rămas doar cu 100 de dolari în buzunar. Din fericire locuieşte la o prietenă în cartierul Encino din Los Angeles: "Dacă nu era prietena mea, ar fi trebuit să caut un adăpost pentru a dormi şi a mânca".

Silvina Funes a contactat ambasada argentiniană din SUA. "Nu mi-au oferit nicio soluţie. Dacă nu eşti într-o situaţie sanitară critică, nu te ajută. Am completat un formular de asistenţă în urmă cu trei săptămâni, dar nu am primit niciun răspuns. Mi-au spus să iau un avion spre Miami şi să aştept la aeroport. Ambasada mi-a transmis să cer bani familiei, dar părinţii mei sunt în şomaj de ani buni. Rudele mele lucrează majoritatea "la negru" şi nu pot risca acum. Aşa că nu am de unde împrumuta bani", a afirmat Silvina.

Potrivit La Nacion, 1 800 de cetăţeni argentinieni sunt în prezent blocaţi în SUA.