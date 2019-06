O femeie din Timișoara a sunat la 112 să spună că a fost amenințată, dar polițiștii nu au făcut nimic. I-au reținut pe agresori abia după câteva zile

Trei persoane, înarmate cu un cuțit și un baston telescopic, au intrat, zilele trecute, peste o femeie și copiii acesteia din Timișoara pentru a o jefui, în contul unei așa-zise datorii. Au fost momente de panică, atacatorii distrugând mai multe lucruri din casă și amenințând unul dintre copii cu acel cuțit.

Femeia a sunat la 112 pentru a reclama fapta, însă polițiștii de la Ordine Publică nu au făcut nimic. Abia azi, după câteva zile, ofițerii Secției 5 au luat măsuri împotriva agresorilor și i-au reținut.

'Secția 5 Politie a fost sesizată despre faptul ca, la data de 06.06.2018, in jurul orei 23:00, numiții Moldovan Elvis și fratele său Moldovan Andron, însoțiți de catre concubina acestuia Moldovan Victoria, au pătruns fara drept în locuința persoanei vătămate Adam Cristina, zona Kuncz, sub pretextul unei presupuse datorii. În locuința se aflau 5 copii ai persoanei vătămate cu vârste între 6 și 19 ani, precum și numitul Moldovan Ioan de 29 ani. Numitul Moldovan Andron avea asupra lui un baston telescopic de metal iar Moldovan Elvis un cuțit.

In interiorul locuinței Moldovan Andron a lovit cu bastonul mai multe obiecte pe care le a distrus iar Moldovan Elvis l a amenințat cu cuțitul pe minorul Luca Daniel de 14 ani pentru ca acesta să spună unde sunt banii familiei, in final toate cele trei persoane părăsind această locuință. In cauza au fost întreprinse cercetări, fiind înștiințat procurorul. La data de 11.06.2019, in urma probatoriului administrat, fata de numiții Moldovan Andron și Moldovan Elvis s a luat măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore fiind introduși în Arestul IPJ Timiș', au precizat surse judiciare.