O femeie şi două minore, din Galați, au ajuns la spital în urma unui accident rutier pe DN 24D

Poliţiştii au fost sesizaţi că o femeie de 31 de ani din comuna Bărcăneşti a plecat, marţi, voluntar de acasă, poliţiştii efectuând cercetări pentru depistarea ei, informează, miercuri, IPJ Prahova, potrivit Agerpres.

"Marţi, 6 august, în jurul orei 18,00, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 3 Blejoi au fost sesizaţi despre faptul că numita Andrada Mihaela Covaci , în vârstă de 31 de ani, din comuna Bărcăneşti, ar fi plecat în mod voluntar de la adresa de domiciliu şi nu a mai revenit. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu în aceeaşi zi, in jurul orei 11,00", precizează IPJ Prahova.

Poliţiştii le solicită celor care pot da informaţii să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secţie de Poliţie.

"La momentul dispariţiei era îmbrăcată cu un maiou de culoare albă până deasupra buricului, prevăzut cu plasă de culoare albă, pantaloni lungi din stofă de culoare neagră, iar in picioare purta ghete de culoare neagră cu strasuri. Semnalmente: înălţime 1,70-1,75 metri, constituţie astenică, aproximativ 55 kg, păr şaten lung, ochi căprui, poartă ochelari de vedere, iar ca semn particular are un tatuaj cu motiv floral (trandafir) pe umărul stâng şi pe pulpa stângă o cicatrice (operaţie) acoperită cu un tatuaj reprezentând mai mulţi fluturi şi un text scris în limba italiană", informează IPJ Prahova.