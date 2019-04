O flotă de baleniere japoneze s-a întors din ultima expediție de vânăroare -Guvernul japonez a anunţat că va pune capăt vânătorii de balene în Oceanul Antarctic

Cinci baleniere s-a întors în Japonia, a anunţat guvernul nipon, după ce au vânat 333 de balene minke în Oceanul Antarctic, sfidând criticile internaţionale, relatează luni DPA potrivit Agerpres.

De-a lungul vânătorii de 72 de zile, ultima călătorie a flotei de baleniere japoneze în Oceanul Antarctic, au fost ucise 333 de balene minke ''în scopuri ştiinţifice'', a anunţat duminică Agenţia pentru Pescuit.În luna decembrie, guvernul japonez a anunţat că va pune capăt vânătorii de balene în Oceanul Antarctic şi că se va retrage din Comisia Internaţională privind vânătoarea de balene (IWC).În 2014, Curtea Internaţională de Justiţie (ICJ) a dispus că aşa-numita ''vânătoare de balene pentru cercetare ştiinţifică'' a Japoniei în Antarctica contravine moratoriului privind această practică.După decizia ICJ, Japonia a decis să suspende timp de un an vânătoarea de balene în Oceanul Antarctic. Guvernul de la Tokyo a reluat însă vânătoarea de balene în Antarctica în anul fiscal 2015-2016, după ce a decis reducerea numărului de exemplare capturate la 333, aproximativ o treime din numărul balenelor care erau vânate în mod obişnuit.Japonia a stopat în mod oficial vânătoarea comercială de balene în 1988, respectând adoptarea cu doi ani înainte a moratoriului IWC. Cu toate acestea, practica a fost continuată sub pretextul ''cercetării ştiinţifice'', criticii afirmând că autorităţile nipone au profitat de o ambiguitate a textului şi au continuat astfel vânătoarea anuală în scopuri comerciale.Vineri, o altă flotă de baleniere a plecat în larg pentru a captura 127 de balene minke în apele din zona de coastă a Japoniei în cadrul ultimei misiuni pentru ''cercetări ştiinţifice'' a ţării înainte de retragerea din IWC şi de reluarea vânătorii de balene în scopuri comerciale în luna iulie, pentru prima dată în 31 de ani.În luna septembrie 2018, în cadrul reuniunii IWC desfăşurată în oraşul brazilian Florianopolis, a fost respinsă propunerea Japoniei de ridicare a interdicţiei impusă pentru vânătoarea de balene. Respingerea a determinat autorităţile de la Tokyo să sugereze că ar putea părăsi IWC, un reprezentant al autorităţilor japoneze declarând că statul nipon nu are de ales decât să ''ia în calcul toate opţiunile posibile''.Consumul de carne de balenă are o lungă istorie în Japonia, ţară în care pescarii capturează de secole aceste cetacee.