O improvizație ucraineană ad-hoc face prăpăd printre ruși la Bahmut (Video)

Pe rețelele de socializare a apărut un scurt clip video care arată că soldații ucraineni care rezistă în Bahmut folosesc un echipament militar destinat deminării pentru a provoca dezastru în rândul trupelor Grupării Wagner.

În imagine se vede cum este folosit un echipament de deminare sovietic sau un echivalent american furnizat ucrainenilor.

„Este folosită o încărcătură pentru linia de curățare a minelor (MCLC sau MICLIC), care este, practic, o `frânghie` de explozibili, trasă de o rachetă, lansată peste un câmp de mine pentru a elibera calea”, se spune în postarea ce însoțește imaginile.

Aici, însă, „frânghia explozivă” este aruncată asupra pozițiilor inamice, iar imaginile arată că efectul este devastator.

Thermal view of a UR-77 Meteorit or US equivalent (MICLIC) being used on a Wagner occupied area of Bakhmut.



What's being used is a Mine Clearing Line Charge (MCLC or MICLIC), which is basically a rocket-assisted 'rope' of explosives fired over a minefield to clear a path. pic.twitter.com/dfON15GXRP