O lecție de istorie cu generalul maior aviator Radu Theodoru

Astazi, sediul Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” a gazduit o intalnire intre generatii. In prezenta presedintelui UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, la intalnire au participat membri ai Night Ravens LEMC si ai Doomstriker LEMC, cluburi formate din ofițeri, subofițeri din MAI, MAPN, MJ, SRI, STS, ISU, SGP şi personal civil.

Gl-lt. (rtr) Theodoru le-a povestit tinerilor despre razboi si despre cum erau formati militarii in acele vremuri. Le-a vorbit despre preocuparile lor, despre scoala militara, dar si despre cat de mare era responsabilitatea pentru cei care erau trimisi pe front imediat dupa absolvirea scolii.

Generalul Theodoru le-a explicat tinerilor militari si politisti cum a ajuns scriitor. Dragostea de tara, seriozitatea, implicarea si credinta i-au fost calauze de-a lungul timpului. El le-a dat celor prezenti exemple reale de eroism si le-a cerut sa nu uite niciodata de valorile adevarate ale neamului romanesc.

Militarii si politistii din generatia tanara i-au impartasit veteranului din activitatea lor, din experientele traite de ei, in domeniile in care activeaza.

Membrii Clubului Doomstriker i-au oferit gl-lt.(rtr) Radu Theodoru o placheta aniversara, in semn de inalta recunoastere si apreciere a meritelor sale extraordinare in slujirea constanta a intereselor fundamentale ale Romaniei si ale poporului roman.

Intalnirea s-a incheiat cu o plimbare cu motocicletele, la care generalul Theodoru a participat cu mare entuziasm.

Doomstriker este un Law Enforcement Motorcycle Club care isi propune sa aduca un echilibru in comunitatile moto. Din club fac parte actuali si fosti lucratori din politie, armata, forte speciale, aviatie, dar si civili.

Night Ravens LEMC este primul Law Enforcement Motorcycle Club din lume, format exclusiv din femei din fortele de ordine romane si parte a personalului First Responders. Night Ravens LEMC a fost creat dupa statutul si regulamentul unui Motorcycle Club, adaptat la actualitate, in care femeia este la fel de importanta si de respectata ca orice barbat, in lumea moto si in lumea law enforcement.

Cele doua cluburi partenere se implică în foarte multe activități de prevenție și combatere, cu precădere a delincvenței juvenile în școli, coroborate cu acțiuni de sprijin pentru femeile abuzate. Imediat ce situația epidemiologică va permite, vom pune în funcțiune un bootcamp pentru copiii defavorizați.