O lume întreagă răsuflă uşurată - monstrul s-a retras: Julio Santana, asasinul care are pe conştiinţă 500 de suflete, după 40 de ani de 'activitate'

Julio Santana, un asasin care a ucis peste 500 de persoane, a acordat un interviu pentru The New York Post în care a vorbit despre faptele sale.

Bărbatul, ajuns acum la 64 de ani, susține că s-a retras și că acum a luat-o pe altă cale, potrivit stirileprotv.ro.

”Nu îmi place să mă mai gândesc la aceste lucruri. Partea asta a vieții mele a luat sfârșit.

Întotdeauna am crezut în Dumnezeu. Am crezut că Dumnezeu mi-a dat putere să îndur tot ce a presupus meseria aia malefică. Știu că ceea ce am făcut este greșit”, spune Julio Santana în interviu.

Bărbatul susține că visa să devină pescar, însă unchiul său l-a îndrumat pe calea de a fi un ucigaș.

Citește și: Ministrul interimar al Justiției, REACȚIE FULGER la suicidul de la Parchetul General

Prima sa victimă a fost când avea 17 ani: un bărbat de 38 de ani, care era acuzat că violase o fetiță. De atunci, au urmat sute de omoruri, pe tot teritoriul Braziliei.

Citește și

A plătit mafia siciliană să-i omoare fostul iubit. De ce a fost zidit de viu bărbatul

Printre victimele sale se numără politicieni și luptători de gherilă celebri, precum Jose Genoino.

La 54 de ani, Julio Santana a comis ultimul asasinat, iar în acel moment s-a jurat că nu va mai omori pe nimeni.

”Viața mea este mult mai tristă decăt vă închipuiți”, a mai spus asasinul în interviul pentru New York Post.

Povestea lui Julio a ajuns subiectul unei cărți, ”Numele Morții”, al cărei autor este un jurnalist brazilian celebru, Klester Cavalcanti.