O nouă modă pune în pericol sănătatea copiilor. Pericolele regimului alimentar vegetarian

Specialiști în nutriție pediatrică vor dezbate efectele dietelor de tip vegetarian la copii, în cadrul unei noi conferințe INOVALIMENT, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu, în parteneriat cu Kilostop Junior, “Influența unei alimentații vegane sau vegetariane la copii, asupra dezvoltării viitorului adult”.

Dietele de tip vegetarian se află într-un trend crescător, chiar și în rândul copiilor. Deși părinții cred că îi hrănesc sănătos, studiile recente arată că o astfel de alimentație nu este suficientă pentru a susține o creștere adecvată.

Evenimentul va avea loc online, pe 23 septembrie, iar înscrierile se pot face pe fundatiadanvoiculescu.ro

Evenimentul face parte din seria conferințelor cu public larg din cadrul programului INOVALIMENT și își propune să dezbată argumentele pro și contra alimentației vegan-vegetariene la copii.

”În fața unui trend crescător al dietelor pe bază de plante, a apărut provocarea oamenilor de știință de a cerceta rezultatele nutriționale ale copiilor care urmează diete vegetariene și efectele dietelor vegetariene timpurii asupra dezvoltarii viitorului adult. Vom porni dezbaterea de la două studii recente care identifică un profil cardiovascular sănătos și un risc de dezechilibru nutritional”, a declarat Lăcrămioara Frăsineanu, Manager de Proiect, Senatul Științific.

Un studiu apărut în 2021, în The American Journal of Clinical Nutrition, a fost realizat de UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, UK și Children’s Memorial Health Institute, Varșovia, Polonia. Acesta a evidențiat un profil cardiovascular optim pentru copii cu alimentație vegană, dar și un risc crescut de deficiențe nutriționale și dezvoltarea sistemului osos al copiilor vegano-vegetarieni. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 187 de copii, timp de 6 ani.

Un alt studiu, apărut în 2022, în revista Pediatrics, a fost realizat de cercetătorii de la Spitalul St Michael’s of Unity Health din Toronto, pe un eșantion de 9000 copii, cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 8 ani. Acest studiu nu a identificat diferențe mari între alimentații, ci doar un risc de subponderabilitate, subliniind necesitatea unei consilieri de specialitate, atunci când părinții planifică dietele copiilor vegetarieni. Studiul de cohortă și datele au fost colectate între 2008 și 2019.

”Academia de Nutriție și Dietetică din SUA, de exemplu, afirmă că dietele vegetariene și vegane bine planificate sunt adecvate pentru toate etapele vieții, inclusiv pentru sarcină, copilărie. Și Societatea Germană pentru Medicină Pediatrică și Adolescentului a adoptat, de asemenea, o poziție generală pozitivă, într-o lucrare din 2019 privind dietele vegetariene (inclusiv vegane) pentru copii și adolescenți, afirmând că „nevoile nutriționale ale copiilor și adolescenților în creștere pot fi, în general, satisfăcute printr-un echilibru vegetal. Dietele de tip plant-based sunt recomandate, cu condiția ca, pe toată durata acestora, copiii să fie monitorizați de către un pediatru, iar dieta să includă și suplimente alimentare”, a declarat Lăcrămioara Frăsineanu, Manager de Proiect, Senatul Științific al FDVDR.