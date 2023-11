O nouă sesiune 'Rabla Plus' pentru persoane fizice va începe joi

Persoanele fizice vor avea la dispoziţie un buget de 72,6 milioane de lei pentru o nouă sesiune "Rabla Plus", ce va fi demarată începând de joi, 23 noiembrie, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

"Începând cu ziua de joi, prin Administraţia Fondului de Mediu, vom deschide o nouă sesiune pentru "Rabla Plus". Este vorba de autoturismele electrice şi plug-in hybrid. Această nouă sesiune se va adresa persoanelor fizice, pentru că avem nişte sume de bani rămase ca urmare a derulării acestui program. Nu sunt bani foarte mulţi, sunt 72,6 milioane de lei, deci vom putea finanţa aproximativ 1.500 de autoturisme electrice, însă ştiu că e un program extrem de apreciat de către români, care vor beneficia de unul dintre cele mai mari vouchere din Uniunea Europeană, de aproximativ 10.000 de euro, aşa cum i-am învăţat şi până acum. Aş mai adăuga faptul că, începând din anul 2016, când a început Programul "Rabla Plus", până astăzi, am pus pe străzile României peste 36.000 de autoturisme 100% electrice, care înseamnă un mediu mai curat în oraşele din România şi multe alte beneficii", a menţionat Fechet.

Conform statisticii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), publicată recent, autoturismele "verzi", respectiv cele electrice (100% şi hibride plugin), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), au ajuns să deţină, în România, la finele lunii octombrie a acestui an, o cotă de piaţă de 23,8%, care depăşeşte cu 10,9% cota deţinută de motoarele diesel.

Pe ansamblu, autoturismele ecologice au performat, iar achiziţiile din această categorie au crescut considerabil (+31,8%), faţă de perioada similară a anului trecut. În acest context, este de remarcat creşterea importantă a autoturismelor 100% electrice (+51,3%) şi a celor plug-in hybrid (+45,7%) din totalul autoturismelor electrificate.

Programul "Rabla Plus" a beneficiat, în acest an, de bugete alocate persoanelor juridice - 83,47 milioane lei, primăriilor şi instituţiilor publice - 34 milioane de lei, în timp ce persoanele fizice au alocată suma de 155 milioane de lei.