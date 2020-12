O nouă versiune a serialului Sex and the City, produsă în serie limitată

O nouă versiune a celebrei producţii „Sex and the City” va fi realizată sub forma unui serial limitat pe platforma online HBO Max, au declarat surse pentru site-ul Deadline. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis ar fi interesate să revină, însă e puţin probabil să apară în serie şi Kim Cattrall.

Platforma Warner Media lucrează să readucă clasica producţie „Sex and the City”, iar dacă aceste înţelegeri vor fi semnate atunci este probabil să fie difuzată o serie limitată mai degrabă pe HBO Max decât HBO, postul care a difuzat serialul original.

Aceasta ar marca readucerea în prim plan a serie, după ce la începutul lunii decembrie se vorbea că ar fi în cărţi o posibilă continuare a serialului True Blood, iar postul de televiziune ar putea reporni şi seria In Treatment.

Serialul Sex and the City a fost creat de Darren Star pe baza cărţii lui Candace Bushnell şi le-a avut în rolurile principale pe Sarah Jessica Parker care a jucat-o pe Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon în rolul Mirandei Hobbs, actriţa Kristin Davis a jucat-o pe Charlotte York iar Kim Cattrall pe Samantha Jones.

Potrivit The New York Post, care a scris despre revenirea seriei Sex and the City, a relatata că Parker, Davis şi Nixon ar fi interesate să reia celebrele roluri, însă Cattrall care a jucat în serialul difuzat de Fox - Filthy Rich - este puţin probabil să revină.