O persoană a murit și alte cinci au fost rănite în urma prăbușirii unei parcări supraetajate. Operațiunea de salvare a fost 'extrem de periculoasă' / VIDEO

Al doilea etaj al structurii de patru etaje din Manhattan s-a prăbușit primul, relatează CBS.

Autoritățile au declarat că toți muncitorii din clădire au fost găsiți.

Un videoclip postat online arată mașini și moloz stivuite la înălțime pe un morman de beton sfărâmat.

Șeful Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), John Esposito, a declarat că operațiunea de salvare a fost "extrem de periculoasă" pentru pompieri și a considerat structura "foarte instabilă".

"Am avut pompieri în interiorul clădirii care efectuau căutări. Clădirea continua să se prăbușească", a spus el. "În acest moment, considerăm că lucrătorii care se aflau în pericol au fost găsiți, toți au ieșit din clădire".

El a adăugat că un muncitor rănit a fost prins la un etaj superior și nu a putut să coboare singur.

Primarul orașului a declarat că noile tehnologii au jucat un rol vital în intervenția de salvare.

"Vreau să subliniez faptul că, slavă Domnului, am avut câinele robotizat care a putut intra în clădire", a declarat primarul Eric Adams.

Câinele robotizat a reușit să trimită imagini video din interiorul clădirii, după care au fost trimise drone pentru căutări.

Cauza prăbușirii nu este cunoscută, iar personalul Departamentului de Construcții verifica imobilele învecinate pentru a vedea dacă există pagube, au declarat oficialii.

???? #BREAKING: A parking garage has COLLAPSED following an explosion in Lower Manhattan, NY



Several people have been reported trapped and injured beneath the rubble pic.twitter.com/LH7OaBdtwl