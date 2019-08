O platformă a Guvernului pentru ordine şi siguranţă va fi lansată în următoarele săptămâni

O platformă a Guvernului pentru ordine şi siguranţă, ca punct central de informare şi dialog, va lansată în următoarele săptămâni, a anunţat, joi seara, premierul Viorica Dăncilă potrivit Agerpres.

"Vom lansa în următoarele săptămâni platforma Guvernului pentru ordine şi siguranţă, punct central de informare şi dialog pe aspecte ce ţin de respectarea legii şi siguranţa românilor", a precizat şefa Executivului, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.Premierul a făcut o trecere în revistă a măsurilor dispuse după cazul de la Caracal şi a atras atenţia că aceia din instituţiile statului care nu îşi înţeleg misiunea pleacă."Astăzi s-au împlinit două săptămâni de la primul apel al Alexandrei. Tragedia de la Caracal ne-a adus în faţă imaginea unei cruzimi inimaginabile, care ne-a arătat foarte limpede că împotriva criminalităţii trebuie să ducem un adevărat război. Ne-a arătat că trebuie să schimbăm legi, reguli, oameni din funcţii, atitudini. Nu am ezitat nicio secundă să fac schimbările necesare în aceste două săptămâni şi nu voi ezita nici de acum înainte. Aşa cum ştiţi, am demis întreaga conducere a instituţiilor responsabile şi mai departe pe toţi cei care au gestionat atât de greşit acest caz. Există anchete în desfăşurare pentru modul în care aceşti oameni au acţionat. Cine nu îşi înţelege misiunea şi nu poate rezona cu ea pleacă. Cine îşi bate astfel joc de instituţia pe care o reprezintă pleacă. Iar cine trebuie să suporte implicaţiile legale pentru greşelile lui o va face. Vor fi sancţionaţi, fiecare, pentru orice eroare dovedită, aşa încât să rămână cei care îşi fac bine meseria, cei pentru care primează interesul cetăţeanului", a punctat Viorica Dăncilă.Prim-ministrul a adăugat că în sistem sunt "mulţi profesionişti şi oameni dedicaţi" şi în aceştia trebuie avută încredere."Să nu ne pierdem încrederea în ei şi în instituţiile pe care le reprezintă! Pentru că instituţiile statului trebuie să rămână puternice. Este obligatoriu pentru orice stat european, pentru orice democraţie consolidată", a completat premierul.Viorica Dăncilă a reamintit şi de măsura privind operaţionalizarea grupului de lucru interministerial referitor la 112, care a elaborat deja un pachet de 14 măsuri pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situaţii critice."Simultan, am lansat în dezbatere publică un proiect de lege care aduce modificări esenţiale pentru îmbunătăţirea modului în care sunt căutate persoanele dispărute şi felul în care se intervine pentru localizarea acestora. Totodată, Ministerul Justiţiei a demarat o analiză a legislaţiei penale în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave şi va aduce propuneri de modificare a legii, inclusiv pentru înăsprirea pedepselor", a afirmat Dăncilă.Premierul a punctat că nu va accepta ca în mandatul său românii să se teamă."Vom reforma acest sistem, vom corecta de urgenţă tot ceea ce este greşit şi vom institui mecanismele de prevenţie pentru ca tragedii precum cea de la Caracal să nu mai aibă loc vreodată", a mai spus Viorica Dăncilă.