O primă demisie cu scandal de la Casa Albă în era Biden

Casa Albă a anunţat sâmbătă că a acceptat demisia unui purtător de cuvânt al preşedintelui Joe Biden care ameninţase o jurnalistă şi care făcuse afirmaţii sexiste într-o convorbire telefonică cu aceasta, relatează AFP preluat de agerpres.

TJ Ducklo, de 32 de ani, care făcea parte din echipa de campanie a lui Joe Biden, a venit la Casa Albă după alegerile prezidenţiale, devenind unul dintre adjuncţii lui Jen Psaki, purtătoarea de cuvânt a executivului american.



În urma incidentului, el a fost iniţial suspendat fără salariu. Acum însă preşedinţia a acceptat demisia acestuia, a anunţat Jen Psaki într-un comunicat.



Potrivit revistei Vanity Fair, TJ Ducklo a avut o conversaţie telefonică tensionată cu o jurnalistă a site-ului Politico, Tara Palmeri, care l-a întrebat despre relaţia intimă pe care o avea de mai multe luni cu o altă jurnalistă, Alexi McCammmond, de la site-ul Axios, şi despre problemele etice pe care acest lucru le-ar putea implica.



"O să vă distrug", i-a spus Ducklo Tarei Palmeri, potrivit relatării incidentului din Vanity Fair, şi în plus i-a adresat jurnalistei "cuvinte peiorative şi misogine".



Jen Psaki a precizat că preşedinţia a acceptat demisia lui Ducklo după ce a discutat cu el sâmbătă seară.



"Ne-am luat angajamentul să luptăm în fiecare zi pentru a respecta normele fixate de preşedinte, tratând persoanele cu respect şi demnitate", a afirmat Jen Psaki în comunicatul său.

Atunci când incidentul a fost făcut public vineri, Jen Psaki a declarat că TJ Ducklo şi-a cerut scuze de la jurnalista de la Politico "cu care a avut o conversaţie încinsă despre viaţa sa personală".



TJ Ducklo a publicat pe Twitter un comunicat în care declară că regretă acţiunile sale "intolerabile".

My statement on resigning from the White House. pic.twitter.com/3Jpiiv75vB