O româncă de 100 de ani dezvăluie secretul longevităţii: Muncă, varză neprăjită şi fasole fără ulei

Elena Ciocăzanu, o femeie din Târgu-Jiu, născută în 1918, a fost sărbătorită, joi, în cadrul proiectului “O viaţă cât un Centenar”. Femeia de 100 de ani le-a dezvăluit reprezentanților MAI secretul longevității sale, scrie Mediafax.

Elena Ciocăzanu locuiește în cartierul Ursați din municipiul Târgu-Jiu, iar în luna septembrie împlineşte un secol de viaţă. Femeia a povestit că a ajuns la această vârstă, în condiţiile în care nu a avut o viață ușoară și a crescut fără părinți.

Centenara susține că a mâncat întotdeauna sănătos, iar munca a ajutat-o să fie în formă și la 100 de ani.

”Am dus și greu, și mult, și puțin, dar am trăit bine. Am și copiii care m-au ajutat și le mulțumesc, să le dea Dumnezeu și lor sănătate. Am ajuns la 100 de ani pentru că am mâncat varză neprăjită, fasole fără să pun ulei în ea. Nu am avut mamă, nu am avut tată, nu am avut pe nimeni și am trăit așa, cu ce am putut. La spital nu am fost, m-a iertat Dumnezeu, copiii mei, când am fost bolnavă, au venit cu pastila”, a declarat Elena Ciocăzanu.

Bătrâna locuiește cu nepoții și strănepoții. În casă, centenara este cea care se ocupă de curățenie.

”Copiii mei pleacă la serviciu, fata cea mică la școală, dar eu dau cu mătura prin toate camerele, aștept copiii și eu îmi termin toate ce le fac pe acasă. Nu stau, că nu pot să stau. Fac curățenie prin toate camerele, în fiecare zi. Mie îmi place de țara noastră. Îmi place că toată lumea are grijă și Dumnezeu ne dă la fiecare așa cum gândim. Mă uit la televizor, dar nu la politică”, a mai declarat femeia din Târgu-Jiu.

Joi, aceasta a fost vizitată de prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu, și de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul campaniei “O viaţă cât un Centenar”. Aceștia i-au oferit un tort, flori, drapelul României şi scrisoarea din partea ministrului de Interne. Femeia a purtat o ie pe care ea însăși a cusut-o, mai ales că, în tinerețe, a fost țeșătoare.

”Este o doamnă deosebită, care face legătura naturală între anul 1918 și anul 2018. Nu este singura, mai avem încă trei doamne. Ne deplasăm în teritoriu și vor avea parte de aceleași amabilități”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Decebal Drăghiea, inspectorul-șef al IPJ Gorj.

În total, patru femei din localitățile Ursați, Stejari, Borăscu și Celei, județul Gorj, împlinesc un secol de existenţă în anul Centenarului.

”Este anul Cenetanarului și acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ne amintim că suntem români, trebuie să ne amintim de România și de românii noștri. Campania «O viață cât un Centenar» este inițiată de către Ministerul Afacerilor Interne și constă în identificarea tuturor persoanelor care, în anul Centenar, împlinesc 100 de ani și omagierea acestora. La nivelul județului Gorj au fost identificate patru persoane, iar noi, toate structurile MAI, am venit să le facem o mică bucurie și să le ascultăm poveștile de viață”, a spus Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.