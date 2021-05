O școală din SUA își învață elevii de clasa I că genul nu este dat la naștere ci este o alegere

Potrivit Kusi TV, profesorii unei școli din districtul La Jolla, California, își educă elevii de clasa I cu privire la gen, afirmând că „este o simplă alegere”.

Postul TV spune că a fost contactat de mai mulți părinți pentru a descrie ceea ce ei numesc o „ideologie de stânga” predată la scoală. Un părinte a declarat postului că profesorii au distribuit cartea pentru copii intitulată „E bine să fii tu însuți”. (« Feels Good to Be Yourself »)

„Unii oameni sunt băieți. Unii oameni sunt fete. Unii oameni sunt amândouă, nici una nici alta, sau undeva între ele”, se arată într-un pasaj din carte. Payton Hobbs, directorul instituției, a confirmat că elevii au avut acces la respectiva carte, informează Smartradio.

„Obiectul lecției menționate este legat de conceptul de demnitate și de semnificația acestuia în școala noastră”, spune Hobbs. „În timpul lecției, ei discută despre ‘acceptarea identității’. Elevii pot exprima liber ce înseamna acest lucru pentru ei”.

„După o discuție cadru, elevii citesc E bine să fii tu însuți de Theresa Thorn, care se concentrează pe identitatea de gen. Ulterior, învățătorii răspund întrebărilor elevilor”.

Școala percepe o taxă de aproape 30.000 de dolari pe an pentru elevii din clasele mici.