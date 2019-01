O scrisoare de mulţumire a lui Dr. Seuss către un fost coleg de clasă care i-a salvat prima carte, scoasă la licitaţie

O scrisoare de mulţumire a scriitorului Dr. Seuss către un fost coleg de clasă, care l-a împiedicat pe autor să ardă manuscrisul primei sale cărţi pentru copii, va fi scoasă la licitaţie săptămâna aceasta, informează The Guardian.

Seuss, al cărui nume real este Theodor Seuss Geisel, era un artist publicitar care şi-a scris prima poveste pentru copii, "And to Think That I Saw It on Mulberry Street", în 1936. A fost respinsă de zeci de editori când a ajuns la Mike McClintock.

El scris în scrisoarea din 1957 către vechiul său prieten de la Sartmouth College: "M-ai luat de pe bulevardul Madison având un manuscris pe care intenţionam să-l ard pentru că nimeni nu voia să-l cumpere. Tu nu numai că mi-ai spus cum să fac cartea "...Mulberry Street"... (aşa cum ai procedat şi cu "Cele 500 de pălării ale lui Bartholomew Cubbins"), dar după ce m-ai ajutat, dându-mi cele mai bune informaţii pe care le-am primit vreodată despre structurarea unei cărţi pentru o piaţă atât de misterioasă, te-ai ocupat şi de vânzarea cărţilor".

Scrisoarea din 1957 către McClintock, împreună cu alte două epistole şi două pagini cu ilustraţii semnate de Seuss, vor fi licitate la casa Nate D. Sanders, pe 31 ianuarie, începând de la 3.500 de dolari (2.600 de lire sterline).

Scrisă în anul în care Seuss a publicat şi "The Cat in The Hat" şi "How the Grinch Stole Christmas", documentele provin din colecţia lui McClintock, primul editor al scriitorului şi autorul cărţii pentru copii "A Fly Went By" din 1958.