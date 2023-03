O simplă durere de spate te poate aduce în căruciorul cu rotile

Mai avea șase luni până la pensie și ducea durerea de spate ”pe picioare”. Lucra opt ore pe zi, avea mici dureri de spate și dificultăți la urcarea scărilor. I s-a recomandat RMN și așa a descoperit că are o hernie toracală.

”Imediat am căutat doctorul care am considerat că este cel mai bun pentru această operație. Surprinzător, intervenția chirurgicală a fost una foarte grea. A durat 8-9 ore, cu un plămân ventilat, iar după operație m-am trezit într-o stare groaznică: nu-mi mai simțeam picioarele, corpul, de la jumătate în jos. O parte dintr-un disc vertebral căzuse chiar pe măduvă. Am stat internată la Bagdasar peste două luni, dar nu am putut să încep recuperarea imediat după operație. Am început-o după trei săptămâni, foarte vag, dat fiind că echipamentele de acolo și sala de recuperare erau sumare. Am început să caut alte soluții, am cercetat toate site-urile cabinetelor de recuperare și așa am ajuns la Spitalul Sfântul Sava”, povestește Maria Ceciu, o pacientă care a rămas imobilizată la pat după o simplă durere de spate.

Hernia de disc toracală este rară în comparație cu herniile de disc cervicală sau lombară. Doar 1% din toate cazurile de hernii o reprezintă hernia toracală. Vertebrele coloanei sunt separate de discuri intervertebrale plate, cu aspect gelatinos, care functionează ca niște mici perne amortizoare între oase. De-a lungul timpului, aceste discuri încep să se deterioreze, iar peretele lor exterior se poate rupe. Astfel, porțiunea centrală poate veni în contact cu rădăcinile spinale ale nervilor, producând durere.

Hernia de disc este o boală degenerativă, care poate afecta pe oricine. Aproximativ 30-70% din herniile toracale sunt calcificate, dar nu întotdeauna se impune intervenția chirurgicală, ci doar atunci când fragmente de disc ajung să preseze măduva spinării. Operația este întotdeauna urmată de o perioadă de câteva luni de recuperare medicală.

Recuperarea medicală începută la Spitalul Sfântul Sava, după o operație la coloană, dă rezultate vizibile în primele două - trei săptămâni, fiind efectuată de un personal super-calificat, cu ajutorul a peste 100 de echipamente medicale de ultimă generație. Are cele mai bune rezultate dovedite, în orice tip de recuperare medicală.

”Sunt aici de 25 zile și deja mi s-au dezmorțit spatele și picioarele. Dacă reușesc să mișc un deget, chiar dacă pare o picătură într-un ocean, pentru mine este o speranță maximă. Toată lumea care m-a evaluat a spus că sunt șanse de recuperare și merg înainte, orice ar fi. Am dat aic, la Sfântul Sava, de o echipă de kinetoterapeuți minunați, specialiști, un colectiv închegat, cu empatie față de pacienți, te ajută în orice situație. Cu mine e greu de muncă, dar ei m-au ajutat întotdeauna, n-au spus niciodată ”nu”. Am doar cuvinte de laudă. Pentru mine, este foarte importantă recuperarea și mediul în care mă aflu” – Maria Ceciu, pacientă a Spitalului Sfântul Sava, din Pantelimon.

Echipamentele de ultimă generație ale Spitalului Sfântul Sava permit inclusiv efectuarea recuperării medicale pasive, fără niciun efort fizic din partea pacientului aflat încă în ATI. Această recuperare medicală timpurie dă șanse mari de succes în refacerea pacientului. A fost preluată de conducerea Spitalului Sfântul Sava de la marile clinici din străinătate, unde pacienții operați încep recuperarea medicală încă din salonul ATI și astfel cresc șansele de recuperare, într-un timp mai scurt.

În secția de urgențe, dotată cu 18 paturi dotate cu monitoare ATI, pot fi internați pacienții care au suferit intervenții chirurgicale de orice natură, la 48 de ore după operație. Tot aici pot fi îngrijite și cazurile grave, de paliație. Spitalul are 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie pentru 118 paturi autorizate, ceea ce înseamnă că grija și timpul dedicate recuperării fiecărui pacient internat sunt generoase.

Spitalul Sfântul Sava face internări pentru recuperare medicală sau îngrijiri paliative în saloane cu 2 sau 3 paturi. Fiecare salon este conectat la instalația de oxigen, are baie proprie, adaptată nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii și este supravegheat video din camerele de gardă, astfel încât în orice moment, pacienții aflați în dificultate sau care au nevoie de ajutor, să fie observați și sprijiniți.

Pentru o recuperare cât mai rapidă și eficientă, este important și mediul în care au loc procedurile, de aceea Spitalul Sfântul Sava a fost creat ca un spațiu care să semene cât mai puțin cu un spital, cu un mediu familial, cald, primitor, care să sprijine pacienții să aibă un psihic optimist, cu încredere că recuperarea sa va fi posibilă. În echipa spitalului, se află și psihologi, și logopezi (pentru pacienții care au nevoie să-și recupereze vorbirea după AVC), astfel încât bolnavii să aibă toate condițiile unei refaceri optime, pe toate planurile.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/