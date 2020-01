O tânără din orașul Țicleni a găsit munți de PET-uri într-o pădure din Gorj: 'Plastic pentru oameni de plastic'

O tânără din orașul Țicleni, județul Gorj, a găsit, în timpul unei plimbări prin pădure, munți de plastic care au invadat zona și s-a apucat să strângă PET-urile într-un sac. „Un camion ne-ar fi trebuit să strângem tot. Trist, foarte trist, ne merităm soarta”, spune ea, potrivit MEDIAFAX.

Tânara care a făcut descoperirea din pădurea din Țicleni a postat un mesaj pe Facebook în care spune că un camion i-ar trebui ca să adune toate gunoaiele.

„Ianuarie 2020, într-un colț de rai, Țicleni, Gorj. Plastic pentru oameni de plastic. Am întrebat natura, a zis că ea nu se supără pe noi, an de an pune frunze peste plastice, crezând că plasticul le va deveni hrana copacilor. În unele sticle aruncate, mici insecte și-au făcut căsuțe. Un camion ne-ar fi trebuit să strângem tot. Trist, foarte trist, ne merităm soarta. (…) Lângă biserică nu am putut să mai strângem, dar să vada și Dumnezeu ce am făcut cu darurile Lui pentru noi (nu am avut decât un sac, nu ne așteptam ca, în vârful dealului, să găsim atâtea PET-uri. Și de ce avem nevoie de candelele alea de plastic roșii, o lumânare simplă nu ne mai luminează sufletul dincolo? Chiar vrem să fim siguri că lăsăm ceva în urmă? Asta e ceea ce ne dorim să lăsăm copiilor noștri? Noi o să mai mergem și o să mai strângem, dar dacă nu ne schimbam obiceiurile, vom fi îngropați în plastic”, a scris tânăra, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a anunțat că și-a propus, anul acesta, să strângă cel puțin un sac de ambalaje din plastic, oriunde va merge.