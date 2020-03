O tânără polițistă angajată de numai 5 luni a salvat viața unui adolescent care a încercat să se spânzure. Polițista a intervenit, fără emoții, și a reușit să-l resusciteze. „Nu m-a oprit nimic din drum să-l ajut”, a spus tânăra, potrivit Mediafax.

Polițiștii de la Secția nr. 8 Poliție Rurală Lețcani au fost anunțați, marți, că un tânăr din localitate și-a pus capăt zilelor prin spânzurare.

Ajunși la casa acestuia, tânăra polițistă Maftei Diana și agentul șef principal Chirilă Garincea Sorin l-au găsit pe tânăr întins pe sol, lângă un pom, funia fiindu-i tăiată de către un vecin.

În acel moment, polițista i-a făcut tânărului manevre de resuscitare până la sosirea cadrelor medicale.

„Am fost sesizați prin 112 că un tânăr în vârstă de 17 ani a încercat să se spânzure. M-am deplasat la fața locului împreună cu colegul meu de patrulă, iar când am ajuns acolo am observat că nicio persoană care se afla în jurul tânărului nu intervenea. Imediat m-am dus la el și i-am luat pulsul. Era într-o stare de inconștiență, nu respira și am început să-i fac masaj cardiac, așa cum am învățat în școală”, a declarat miercuri, presei, Diana Mafetei.

VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 17: 'Nu e nicio dramă pe la graniţă, nu mai manipulaţi' (VIDEO)

Între timp a ajuns și ambulanța și a continuat procedurile, ulterior tânărul fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

„Cei de pe ambulanță au spus că am procedat foarte bine că am intervenit. Nu am avut emoții, nu m-a oprit nimic din drum să-l ajut. Am zis că dacă pot să salvez o viață, de ce să stau să aștept ambulanța. Chiar mi-am dorit să pot interveni să salvez o persoană. Sper că este în regulă tânărul, știu că este sub supraveghere medicală”, a declarat Diana.

Aceasta a povestit că părinții tânărului sunt decedați, iar recent i-a mai murit un frate, acesta fiind cel mai probabil motivul pentru care a încercat să se sinucidă.

Agentul Diana Maftei are 21 de ani și a fost angajată în sistem în luna septembrie 2019.