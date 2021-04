O ursoaică şi-a făcut bârlog şi a fătat doi pui în staţiunea Izvoru Mureşului. Tanczos Barna anunță că au început procedurile pentru relocare

O ursoaică şi-a făcut bârlog şi a fătat doi pui în staţiunea Izvoru Mureşului, la mică distanţă de locuinţele oamenilor, ministrul Mediului, Tanczos Barna anunţând că se fac demersuri pentru relocarea animalelor, în cursul zilei de joi sau cel târziu vineri.

"Am alertat toate autorităţile care sunt implicate într-o asemenea procedură de relocare, în câteva minute probabil vom avea ordinul de relocare, aşteptăm acordul acelui fond de vânătoare care va prelua familia de urs, ursoaică cu pui, după care se va proceda la relocare. Este într-o zonă extrem de periculoasă, în sensul că sunt familii cu copii în jurul acelui bârlog. Este un bârlog făcut sub un teren de fotbal, din câte am înţeles, şi le recomandăm tuturor cetăţenilor din zonă să nu se apropie şi să aştepte până reuşim să facem relocarea. Sper să fim operativi, să terminăm astăzi, cel târziu în cursul zilei de astăzi, cel târziu mâine. (...) Nu se ştie când a fătat, dar riscul este foarte mare pentru că în zonă sunt familii, copii şi nu ştim unde se va deplasa şi în ce zonă va crea probleme", a declarat Tanczos Barna, pentru AGERPRES.

Acesta a precizat că a discutat cu conducerea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Harghita, care va asigura paza în zonă, până când se va face relocarea ursoaicei şi a puilor.

Ministrul Mediului a mai spus că se caută un loc unde să fie în siguranţă atât ursoaica cât şi puii şi a punctat faptul că problemele de acest gen sunt din în ce în ce mai multe.

"Sunt din ce în ce mai multe probleme de genul acesta, astăzi sunt trei probleme de acest gen: un urs călcat de tren la Tuşnad, ursoaica cu pui în Izvoru Mureşului, un pui prins cu laţ în judeţul Buzău, şi acolo sunt autorităţile alertate pentru că ursoaica a devenit agresivă. Zi de zi se întâmplă asemenea lucruri, din păcate din cauza iresponsabilităţii din ultimii ani a ministerului care nu a făcut, practic, nimic pentru a gestiona adecvat populaţia de urs", a conchis Tanczos Barna.