Oamenii de știință plănuiesc interceptarea unui obiect interstelar / 'Oumuamua a fost o bestie complet diferită'

Avem în sfârșit mijloacele tehnologice pentru a detecta obiectele interstelare. Am detectat două în ultimii ani, 'Oumuamua și 2I/Borisov, și, fără îndoială, mai sunt și altele acolo, anunță sciencealert.com.

Ca atare, a existat un mare interes pentru dezvoltarea unei misiuni care ar putea vizita unul dintre ele, odată ce l-am detectat. Dar cum ar arăta o astfel de misiune?

Un proiect de articol realizat de o echipă de oameni de știință americani a încercat să răspundă la această întrebare și ne-a apropiat cu un pas de lansarea unei astfel de misiuni. O parte din ceea ce face interesantă o misiune de vizitare interstelară este faptul că vizitatorii interstelari sunt atât de ciudați. Borisov s-a comportat ca o cometă obișnuită odată ce a intrat în Sistemul Solar, dar 'Oumuamua a fost o bestie complet diferită.

Nu a dezvoltat niciodată o coadă cometară, așa cum se așteptau mulți oameni de știință. De asemenea, a prezentat o accelerație care nu părea să fie explicată prin radiație sau prin alte mijloace, ceea ce i-a determinat pe unii oameni de știință proeminenți să afirme că ar fi putut fi chiar o sondă extraterestră.

Cel mai bun mod de a combate astfel de afirmații fanteziste este de a le examina îndeaproape. Iar pentru a face acest lucru, trebuie să avem o misiune care să o poată prinde. Dar, mai întâi, ar trebui să o vedem, iar astronomii lucrează deja la asta.

Observatorul Vera C Rubin Legacy Survey of Space and Time (LSST) va fi capabil să detecteze undeva între 1 și 10 obiecte interstelare de aceeași mărime cu 'Oumuamua în fiecare an, conform calculelor autorilor. Asta înseamnă o mulțime de oportunități pentru a găsi candidatul potrivit.

Dar ce criterii ar trebui să îndeplinească acel candidat? Cel mai important ar fi: "De unde vine?". Deși nu există un unghi "cel mai bun" de la care un obiect interstelar (ISO) să se apropie, există o diferență în funcție de locul în care stocăm "interceptorul interstelar" (ISI).

Potrivit documentului, cel mai bun loc pentru aceasta este, cel mai probabil, punctul Lagrange L2 Pământ-Soare L2. Acesta are mai multe avantaje - în primul rând, este nevoie de foarte puțin combustibil pentru a staționa pe stație, iar orice ISI ar putea avea nevoie să rămână în așteptare în modul de stocare timp de ani de zile.

Odată ce este chemat în acțiune, trebuie să reacționeze rapid, iar un alt rezident al L2 l-ar putea ajuta să facă acest lucru. Observatorul Spectroscopic în domeniul timpului (TSO) al NASA este un telescop de 1,5 m planificat să se afle în punctul de lagrange L2, alături de telescoape mai cunoscute, precum JWST.

Cu toată capacitatea sa uimitoare de a capta imagini spectaculoase, JWST are o slăbiciune semnificativă - este lent. Îi poate lua între 2 și 5 zile pentru a se concentra asupra unui anumit obiect, ceea ce îl face inutil în cazul urmăririi ISO-urilor. TSO, pe de altă parte, durează doar câteva minute.

Acesta ar putea fi completat de un alt telescop, planificat Near Earth Object Surveyor, care este destinat să locuiască în punctul Lagrange L1 al sistemului Pământ-Lună. Atunci când sunt combinate cu TSO, aceste două telescoape cu reacție rapidă ar trebui să fie capabile să capteze imagini ale oricărui ISO care intră în sistemul solar interior și care nu se află direct pe o traiectorie de-a lungul liniei de bază L1-L2.

Odată detectată, următoarea sarcină este să ajungem la ISO. Din nefericire, unele vor fi pur și simplu inaccesibile din punct de vedere al mecanicii orbitale. Autorii calculează că există o șansă de 85% ca un ISI stocat la L2 să poată găsi un obiect de interes adecvat care să aibă dimensiunea lui 'Oumuamua în termen de 10 ani.

Așadar, în esență, odată ce vom fi capabili să detectăm ISO-uri, este doar o chestiune de așteptare răbdătoare a oportunității potrivite. Odată ce ISI ajunge la ISO, poate începe observarea de aproape, inclusiv o hartă spectroscopică completă atât a materialelor naturale, cât și a celor artificiale, ceea ce ar putea ajuta la soluționarea dezbaterii cu privire la faptul dacă astfel de obiecte sunt sonde fabricate de extratereștri.

De asemenea, ar putea monitoriza orice gazare care ar putea explica forțele misterioase care acționează asupra lui 'Oumuamua. Există, fără îndoială, o mulțime de alte lucruri interesante pe care oamenii de știință ar dori să le înțeleagă despre primul obiect interstelar pe care îl vom vizita. După calculele din această lucrare, vor exista o mulțime de oportunități de a face acest lucru și o mulțime de date de colectat atunci când vom face acest lucru. Este timpul să trecem la etapele de planificare, atunci!