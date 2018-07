Oana Zăvoranu ȘOCHEAZĂ: am făcut pactul cu Diavolul, mi-am scris numele cu sânge

Oana Zăvoranu șochează pe toată lumea și povestește amănunte mai puțin cunoscute din viața ei. Ea a explicat că a avut o perioadă în care se credea fata lui Lucifer, a făcut pact cu Diavolul și și-a scris numele cu sânge.

„Am avut un derapaj și mi-am indus că sunt fata lui Lucifer că nu mă înțelegea nici mama, nimeni. Am dat toate icoanele, pe stilul lui Lucifer, fiul izgonit. Casa mea era neagră. Mi-a fost greu, eu trăiam în acea întunecime, am făcut pactul cu Diavolul, mi-am scris numele cu sânge, am crezut că m-a abandonat Dumnezeu. M-am dus de urgență la spital că îmi era rău. M-a bufnit plânsul în timp ce mă îmbrăcau. Când mă băgau în ambulanță am zis Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut. Am promis că schimb toată casa. Eram satanistă, nu făceam sacrificii de animale pentru că sunt iubitoare. M-am autodistrus, știu ce înseamnă să auzi voci. Era să îl omor pe Alex, m-am uitat pe camerele de supraveghere, mă plimbam cu cuțitul prin casă, nu știam ce e cu mine. Eram o persoană posedată, a doua zi nu îmi aduceam aminte nimic. Moartea lui Marty m-a devastat.”, a povestit Oana Zăvoranu, la Răi Da Buni.