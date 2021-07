Obiectiv maxim în ceea ce privește medaliile pentru Federația Română de Canotaj la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Federaţia Română de Canotaj are ca obiectiv câştigarea a două medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anunţat, joi seara, preşedinta FRC, Elisabeta Lipă.

"Noi nu avem obiectiv minim şi obiectiv maxim. Noi ne-am asumat acest obiectiv, două medalii. Mai întâi ne-am asumat să calificăm sportivii şi nu a fost deloc simplu. Aşa cum ne-am îndeplinit obiectivele mici, aşa ne-am asumat şi acest obiectiv de două medalii. Dar asta nu înseamnă că nu se poate mai mult. Până acum Tokyo ne-a demonstrat că suntem pe drumul cel bun şi că avem o echipă puternică, dar Parisul (n.r. - JO 2024 de la Paris) este atât de frumos încât îmi este frică să mă gândesc la el", a spus Lipă, conform agerpres.

"Dacă vom câştiga aurul la Tokyo mă voi arunca împreună cu sportivii în apă, nu voi aştepta să mă arunce ei pe mine. Pentru că bucuria va fi imensă. Dar până atunci trebuie să fim ponderaţi, pentru că stresul este mare, oricât am vrea noi să nu recunoaştem", a adăugat preşedinta.Refeitor la desemnarea canotoarei Mădălin Bereş ca purtătoare de drapel a echipei olimpice a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Lipă a afirmat: "Este o onoare şi o mândrie să fie portdrapel pentru orice sportiv care ajunge să reprezinte România la Jocurile Olimpice. Fiecare în sufletul lui îşi doreşte să fie portdrapelul ţării sale. Eu am fost portdrapel de două ori şi de fiecare dată am simţit aşa o bucurie şi o responsabilitate ca atunci când am câştigat titlul olimpic".Federaţia Română de Canotaj a prezentat, joi seara, în cadrul unui eveniment organizat la Complexul Sportiv Naţional Snagov, lotul de 36 de sportivi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.România va participa în Japonia cu un număr record de echipaje, 9, cel mai mare din ultimii 20 de ani.Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru intervalul 23 iulie-8 august 2021, după ce iniţial erau programate în perioada 24 iulie-9 august 2020.