Obligaţiunile Norofert intra la tranzacţionare pe SMT-ul BVB

Obligaţiunile Norofert intra la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti, pe 5 iunie, la trei luni după listarea acţiunilor societăţii pe piaţa AeRO din cadrul SMT-ului BVB, potrivit unui comunicat al Bursei potrivit Agerpres.

În ianuarie 2020, Norofert a derulat o rundă de finanţare pe piaţa de capital, printr-un plasament privat, emiţând obligaţiuni în valoare de 11,5 milioane lei. Obligaţiunile au o maturitate de 5 ani şi o dobândă fixă de 8,5% p.a., plătibilă semestrial.În cadrul plasamentului privat, societatea a emis 115.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 de lei/ obligaţiune, care au fost cumpărate de 93 de investitori, dintre care 88 persoane fizice şi 5 persoane juridice."Succesul celor două runde de finanţare derulate de Norofert la bursă arată că investitorii de pe piaţa de capital sunt dispuşi să investească în companiile cu perspective de dezvoltare şi care vin şi cu un element inovator în activitatea lor. Resursele din piaţa financiară disponibile pentru investiţii sunt semnificative. Există lichiditate, există companii care au nevoie de capital, avem o piaţă funcţională care face legătura între investitori şi companii. Piaţa de capital este un ecosistem, în care fiecare îşi îndeplineşte rolul său, şi putem spune că succesul rundelor de finanţare derulate de companii depinde în mare măsură de intermediarii cu care aceştia lucrează", a declarat Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.În cursul anului 2019, societatea a atras de la investitorii la bursă, printr-un plasament privat pentru acţiunile sale, 7,25 milioane lei. La acel moment, capitalizarea de piaţă a companiei Norofert era de aproximativ 20 milioane de lei, În 3 martie, acţiunile Norofert au fost listate pe piaţa AeRO, iar în prezent, Norofert are o capitalizare de piaţă de 45,7 milioane lei. Prin cele două runde de finanţare derulate pe piaţa de capital, Norofert a atras 18,75 milioane lei."De la debutul acţiunilor NRF pe piaţa AeRO, a existat un interes fără precedent din partea investitorilor locali în compania noastră, întrucât au fost tranzacţionate acţiuni în valoare de aproximativ 12 milioane de lei în ultimele 3 luni. Rămânem dedicaţi promisiunilor făcute acţionarilor şi deţinătorilor de obligaţiuni şi, în ciuda unui 2020 provocator, care a adus atât o pandemie cât şi o secetă severă, ne menţinem previziunile pentru acest an. Datorită celor două runde de strângere de capital, avem în prezent o poziţie financiară puternică, iar rezervele de numerar ne-au ajutat să ne adaptăm foarte rapid în această perioadă dificilă, lansând în doar câteva săptămâni o linie nouă de produse care ajută fermierii să gestioneze efectele negative ale secetei asupra culturilor. Ne concentrăm puternic pe cercetare şi dezvoltare şi vom lansa noi linii de produse în 2020, precum şi vom continua paşii necesari pentru extinderea brandului Norofert pe piaţa americană", a spus Vlad Popescu, CEO şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie Norofert Group.Plasamentul privat şi admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor au fost asistate de Tradeville, în calitate de Consultant Autorizat."Pentru noi este o bucurie să vedem că Bursa participă din ce în ce mai activ la finanţarea economiei româneşti şi Tradeville este o parte activă a acestui proces, lucru dovedit şi de faptul că anul trecut aproximativ 1 din 3 plasamente private au fost intermediate cu implicarea Tradeville. Sper ca optimismul să fie factorul dominant şi în acest an în care avem o luptă suplimentara de dus. În acest sens menţinem active discuţii cu o serie de potenţiali emitenţi, mai vechi sau mai noi, dar cu toţii cu un real potenţial de dezvoltare şi un interes susţinut pentru finanţarea prin bursă", a afirmat Ovidiu-George Dumitrescu, director General Adjunct şi coordonator al diviziei de finanţări corporative a Tradeville.Capitalul strâns prin emisiunea de obligaţiuni este în principal direcţionat către extinderea Norofert pe pieţele externe, în special în Statele Unite. Pentru a intra pe piaţa americană, Norofert trebuie să omologheze individual toate produsele din portofoliu, ceea ce necesită acces la resurse semnificative. O altă parte a banilor strânşi este folosită ca şi capital de lucru, pentru a achiziţiona materii prime pentru a răspunde cererii în continuă creştere pentru produsele Norofert, precum şi a dezvolta portofoliul de servicii şi linii de produse Norofert. În prezent, Grupul Norofert are trei linii principale de produse - Norofert Organics, care este o linie de îngrăşăminte organice pentru ferme de dimensiuni medii şi mari, Norofert Karisma, care este o linie de îngrăşăminte pentru agricultura convenţională şi FITO, o linie destinată grădinarilor şi micilor fermieri.În 2019, Norofert Group a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 14,8 milioane de lei, o creştere de 59% faţă de rezultatul din 2018, şi un profit net de 4,62 milioane lei. În urma aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, compania a capitalizat suma de 2.407.182 lei din profitul de repartizat aferent anului 2019. Ca urmare a majorării de capital, compania a emis un număr de 6.017.955 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei/acţiune, ce vor fi distribuite acţionarilor în următoarele luni, după formula trei acţiuni nou emise pentru fiecare acţiune deţinută.Familia Popescu, reprezentată de Vlad Popescu şi Ileana Popescu, deţine o participaţie de 58,43%, în timp ce free-float-ul companiei pe bursă este de 41,57%.