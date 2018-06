Obreja, după sesizarea CCR: O recunoaștere subtilă că am fost condamnat încălcându-mi-se flagrant drepturile

Fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, susține că admiterea cererii de sesizare a CCR privind articolul de lege care reglementează realizarea expertizelor reprezintă o recunoaștere a unei condamnări nedrepte.

"Astazi, ÎCCJ mi-a admis doua cereri de sesizare a CCR ,ceea ce echivaleaza cu o recunoastere subtila ca am fost condamnat incalcandu-mi-se flagrant drepturile!!!

Una dintre ele vizeaza faptul ca ambele complete , care m-au judecat AU RESPINS cererile mele pentru desemnarea unor EXPERTI NEUTRI care sa efectueze o EXPERTIZA FINANCIAR -CONTABILA NEUTRÃ.

Am fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare , EXCLUSIV in baza raportului” specialistului” DNA!

Va dura ceva vreme pana cand CCR se va pronunta, timp in care insa, nu voi renunta sa imi caut DREPTATEA.

Iata ca exista si judecatori onesti. Cinste lor! "

Completul de 5 judecători al ÎCCJ a admis o cerere de sesizare a CCR privind aspecte de neconstituționalitate în dosarul Gala Bute după sentința definitivă din dosar. Rudel Obreja este încarcerat după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

Acesta a contestat articolul care reglementează realizarea interceptărilor, menționând că expertiza din dosar a fost realizată de specialistul DNA și nu de unul independent.