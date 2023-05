Șoc în Serbia: Un copil de 13 ani a furat un pistol și a făcut prăpăd într-o școală din Belgrad

Cinci elevi au fost răniți, iar un agent de pază a murit după ce un copil ar fi furat arma de foc a tatălui său și a deschis focul la o școală din Serbia miercuri dimineață.

Ministerul sârb de Interne a fost notificat cu privire la incidentul care s-a produs la Școala „Vladislav Ribnikar" din Belgrad. Se pare că polițiștii l-au găsit pe agresorul care are aproximativ 13 ani.

Acesta a tras cu pistolul în direcția colegilor săi și a membrilor personalului de securitate.

Martorii spun că la fața locului se află numeroase echipaje de la Poliție și Ambulanță. Mai multe victime au fost transportate la spital, iar autoritățile nu au prezentat informații despre starea lor.

Shocking school shooting in Belgrade, Serbia. At least 8 students were killed when a 14-year-old boy started shooting during history class. Ordinary citizens are prohibited from carrying any kind of weapons in Serbia. https://t.co/NjvD68cKOA