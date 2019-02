ȘOC în tenis! Marea adversară a Simonei Halep SE RETRAGE din cauza unei boli TERIBILE: 'Suntem bucuroşi când se trezeşte şi se poate antrena'

Caroline Wozniacki (28 de ani, 10 WTA) e în pericol să nu mai poată juca tenis foarte mult timp. Tatăl sportivei, Piotr, a anunţat că "suntem bucuroşi când se trezeşte şi se poate antrena". Wozniacki a fost diagnosticată anul trecut cu o boală autoimună, artrită reumatoidă.

Tatăl sportivei a dezvăluit că nu ştie dacă jucătoarea din Danemarca va putea evolua în circuit şi în 2020. Mai apoi, Piotr Wozniacki a explicat şi motivul pentru care Caroline a refuzat să-şi reprezinte ţara în confruntarea cu Polonia şi, implicit, să rateze Jocurile Olimpice din 2020, scrie mediafax.ro.

"Ştiam că există riscul să nu poată participa la Jocurile Olimpice, dar pe de altă parte nu ştim cum va decurge acest sezon. Nu ştim cât timp va mai putea să joace tenis. Suntem într-o nouă situaţie, după ce a fost diagnosticată cu acea boală anul trecut. Pentru moment suntem bucuroşi când se trezeşte şi se poate antrena în acea zi", a spus Piotr Wozniacki pentru Sport.pl.

Wozniacki, diagnosticată cu artrită reumatoidă în octombrie 2018.

A aflat înainte de US Open. ”A fost şocant, normal. Sunt fericită pentru cât de optimistă am rămas în ultima perioadă. Am simţit o anumită oboseală după competiţiile disputate în această vară. M-am trezit într-o zi şi nu puteam ridica mâinile deasupra capului. M-am speriat rău”, a spus Wozniacki, la Singapore.

Artrita reumatoidă este o boală relativ frecventă ce afectează articulaţiile. În această afecţiune se inflamează membrana sinovială ce delimiteaza articulaţiile. În timp, se produce distrugerea articulaţiei, producând disfuncţie articulară (articulaţia nu mai funcţionează normal). Boala afectează, de obicei, femeile cu vârsta cuprinsă între 40-60 de ani.

