Odesa înfruntă războiul cu umor şi a organizat de 1 aprilie festivalul Humorina-Javelina

Oraşul Odesa, cunoscut drept capitala ucraineană a umorului, înfruntă războiul cu zâmbetul pe buze, pentru că umorul - a explicat sâmbătă pentru EFE comediantul Jacob Gopp - "a fost, este şi va fi întotdeauna o armă extrem de puternică împotriva propagandei", potrivit Agerpres.

În fiecare an, Odesa organizează de 1 aprilie, de Ziua Păcălelilor, un festival, intitulat Humorina, la care are loc o mare defilare cu persoane deghizate, precum şi spectacole de muzică şi de comedie.În contextul invaziei ruse din Ucraina, evenimentul, deşi a "supravieţuit", a avut loc într-un format mult redus, sub auspiciile primăriei, care a dorit să menţină ridicat moralul populaţiei. Anunţul a fost făcut acum o săptămână de primarul Odesei, Ghenadii Truhanov: "Cu un război în ţară, umorul este cea mai puternică armă la îndemâna noastră".În timpul festivalului, care în acest an a fost rebotezat Humorina-Javelina (o aluzie la sistemele portabile antitanc Javelin, preferatele militarilor ucraineni în lupta cu tancurile ruse - n.r.), a avut loc un spectacol în gara din oraş - unde în fiecare zi refugiaţii încearcă să părăsească Odesa - în care "performerii" urau bun venit şi apoi îşi luau imediat la revedere de la un rus care se întorcea la el în ţară, dar şi un maraton prin internet pentru strângerea de fonduri pentru trupe.Locuitorii Odesei au faimă de glumeţi şi sunt cunoscuţi pentru felul lor de a vorbi care îi amuză nespus pe rusofoni, explică Gopp. "Spunem ceva şi vorbitorilor de limbă rusă li se pare distractiv", rezultatul unui mix de limbi şi culturi care au marcat acest oraş cu un milion de locuitori din sudul Ucrainei.Evrei (până în 1917, reprezentau 30% din populaţie), greci, moldoveni, georgieni... şi-au stabilit o manieră proprie de a comunica şi au adoptat expresii singulare care îi diferenţiază pe locuitorii Odesei de restul ucrainenilor.De la începutul războiului, Odesa nu a suferit atacuri importante, iar centrul său, de mare valoare istorică datorită clădirilor clasice şi moderne, este intact. Acest lucru i-a făcut pe unii comercianţi să-şi redeschidă magazinele, astfel că în prezent în oraş sunt deschise restaurante şi chiar câteva magazine de haine.Pe străzi, pot fi observate mici pancarte şi graffiti care fac referire cu umor la război. Într-unul Putin este numit Putler, iar pe altele este imprimat deja faimosul răspuns dat ruşilor de militarii ucraineni care păzeau Insula Şerpilor din Marea Neagră: "Navă rusească: Du-te naibii!""Această frază a devenit 'virală' în două sau trei zile şi este un exemplu al modului în care umorul ne poate ajuta", explică Gopp, care spune că rămâne în Odesa pentru că este încrezător că trupele ruse nu vor ajunge aici. Oraşul "este protejat de Dumnezeu şi de trupele ucrainene", spune el, şi aminteşte că Odesa nu a fost bombardată nici măcar în timpul asediului nazist.