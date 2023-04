Odesa, lovită de forțele ruse marți dimineața: ploaie de drone venite din Marea Azov, asupra portului strategic din regiune - Video

"Inamicul tocmai a lovit Odesa şi districtul Odesa cu drone de atac", au precizat autorităţile locale într-un comunicat pe Facebook, referindu-se la vehicule aeriene fără pilot.

"Există pagube", a precizat declaraţia, fără a oferi mai multe detalii.

Rusia a trimis 17 drone Shahed, de fabricaţie iraniană, pentru a ataca Ucraina în cursul nopţii, a anunţat marţi dimineaţă comandamentul Forţelor Aeriene ucrainene, iar sistemele sale de apărare aeriană au distrus 14 dintre ele, a relatat şi Reuters.

This is the moment an #Iran made kamikaze drone his #Odesa (RU: #Odessa) tonight.



A large fire is reported, but authorities are not giving any details yet.

They fear a second wave of drones could be launched by #Russia. Now the immediate danger passed.#Odesa pic.twitter.com/rAHgsLv9O9