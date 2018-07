Șoferul care și-a pus numărul cu mesaj obscen la adresa PSD reacționează: 'Am prieteni și în PSD' + Ce i-a făcut poliția

Românul care a devenit vedetă după ce și-a pus un număr cu un mesaj obscen la mașină a făcut mărturisiri incendiare în cadrul unui interviu acordat Vice.com.

Bărbatul a mărturisit că și-a pus numele în glumă și că nu urăște PSD. "Mai mult din glumă. Prin martie, înainte să iau mașina, am zis că-i pun și numere preferențiale. Nu m-am gândit că o să fie numărul ăsta. Mă gândeam la ceva ieșit din comun, că dacă costau așa de mult, am zis că măcar să merite banii. Dar nu mi s-a pus pata pe ei. Prietenii-mi ziceau să nu-mi pun asta la număr. Am inclusiv prieteni în PSD", a declarat

Românul stabilit în Suedia a dezvăluit și cum a fost oprit de poliție.

"Da, de două ori. Prima dată în Hunedoara, unde mi-au cerut actele și rovinieta, cu toate că ei nu mai au dreptul să facă asta. Le-am oferit-o imediat, iar după 10 - 15 minute mi-au urat drum bun. Dar nu m-au întrebat despre număr. Evită să discute despre asta.

A doua oară eram la KFC în București, iar mașina de poliție a oprit lângă a mea. M-am dus la mașină înainte, ca să-și facă treaba până termin eu să mănânc, știi? I-am întrebat: „Bună ziua, vreți să facem selfie?”. „Nu, vă rog să-mi prezentați actele”, au zis. După verificări, la fel, „o zi bună”. Nu sunt răutăcioși polițiștii. Nu-mi arată susținere, dar nici aprobare. Își fac treaba doar",a spus acesta.

