OFICIAL Toate schimbările din OUG 114 + EXCEPȚIILE de la cumulul pensiei cu salariul

Ludovic Orban a anunțat, în plenul reunit al Parlamentului, că Guvernul își asumă răspunderea pe modificarea prevederilor din OUG 114, din domeniul energetic, financiar-bancar, comunicații și fonduri private de pensii. Premierul a prezentat amendamentele aduse de parlamentari.

„Când am primit votul de învestitură, ne-am angajat să corectăm OUG 114 care a generat efecte nocive în foarte multe domenii din economia românească, și de asemenea, în societate. Proiectul de lege stipulează corectarea prevederilor vizate de domeniul energetic, financiar-bancar, domeniul comunicațiilor, fondurilor private de pensii. De asemenea, cuprinde o serie de măsuri exact cum cuprindea și OUG 114, în mai multe domenii de activitate, de la chestiuni legate de sporuri, până la diferite tipuri de reglementări privitor la cheltuielile care se efectuează în bugetul de stat, la momentul OUG 114 privitor la bugetul pe 2019 în legea pe care noi am propus-o Parlamentului, privitor la 2020”, a afirmat premierul Orban, în plenul reunit, de luni, al Camerei Deputaților și Senatului.

În domeniul Energiei, Guvernul se angajează să reglementeze situația consumatorului vulnerabil.

„Să vă spun pe scurt privitor la Energie: Se știe că după ce România a trecut la liberalizarea energiei electrice și gazului, OUG 114 a revenit la prețul reglementat pentru consumatorii vulnerabili, captivi, casnici, impunându-se producătorilor un preț de vânzare ca și producător, atât pentru energie electrică, cât și pentru gazul natural. Revenirea la o piață liberă în domeniul energiei și al gazului, nu se va produce imediat, de la 1 ianuarie, ci cu o perioadă de tranziție, care să permită revenirea la fixarea prețurilor pe piață și să ne permită timpul, ca Guvern să aprobăm reglementarea referitoare la consumatorul vulnerabil. E o problemă care grevează de mult timp și pe care niciun Guvern nu a rezolvat-o. De exemplu, de prețul la gaz și energie nu beneficiază doar categoriile vulnerabile, cei cu venituri mici, ci toți cetățenii. Ceea ce ne dorim este să direcționăm resursele către cetățenii români care au nevoie de sprijin din cauza veniturilor mici pe care le încasează. În perioada de tranziție până la revenirea fixării prețurilor, ne-am asumat răspunderea să venim cu legislația care să reglementeze situația consumatorului vulnerabil”, a explicat Orban.

Totodată, a fost eliminată taxa de 2% pentru companiile din Energie.

„De asemenea, am desființat taxa de 2% care era pusă pentru companiile din Energie și care a generat efecte extrem de negative. Spre exemplu, Autoritatea Națională pentru Reglementarea Energiei, deși știa că ne asumăm răspunderea pentru OUG 114, în calculul tarifelor de distribuție și transport, a inclus această taxă, consecințele fiind, evident, creșterea costului pentru transport și distribuție, și ca atare, creșterea prețului pentru consumatorul final”, a adăugat premierul.

Referitor la pilonul II de pensii, Executivul abrogă prevederile ce obligă administratorii fondurilor să-și majoreze capitalul social.

„În ceea ce privește pilonul II de pensii, abrogăm prevederile care obligau administratorii fondurilor să-și majoreze capitalul social, prevedere care ar fi făcut aproape imposibilă continuarea activității acestor companii care administrează fondurile de pensii, pentru că nu ar fi avut capacitatea să obțină resursele financiare să facă această majorare de capital și consecința ar fi fost retragerea de pe piață, iar fondurile de pensii ar fi rămas fără administrator. Adică, banii fiecăruia din cetățenii care fac parte din populația activă și care fac parte din pilonul II de pensii, ar fi rămas fără administratori, cu consecințe negative privind plasarea acestor bani în plasamente care să producă randamente și care să înmulțească banii din conturile lor”, a argumentat Orban.

„Evident că și în domeniul comunicațiilor și cel financiar-bancar am abrogat prevederile care au afectat negativ piețele și companiile”, a completat liberalul.

Prim-ministrul a prezentat amendamentele adoptate. Executivul a fost de acord cu acordarea sporului de condiții vătămătoare, în continuare.

„S-au depus o serie de amendamente. Inițial, opțiunea noastră a fost aceea de a merge pe un spor, un cuantum fix, pentru că expunerea la condițiile vătămătoare ale angajaților, este egală, indiferent de salariul încasat al instituției publice care beneficiază de spor. Așa ni s-a părut corect. În schimb, datorită faptului că această lege se adoptă în aceeași procedură de angajare a răspunderii Guvernului, afectează bugetul de stat și legea plafoanelor, pe de-o parte. Pe de altă parte, sporul din vechiul sistem cu 15% din salariul brut de bază a făcut pate din contractele colective de muncă la nivel de ramură și ar însemna dacă schimbăm modul de acordare a sportului să acceptăm contracte colective semnate la nivel de ramură. Am acceptat amendamentul de a continua acordarea sporului de condiții deosebite, vătămătoare, grele, în forma din 2019, adică 15% din salariul brut al fiecărui angajat al instituțiilor publice, evident, cuantumul sporurilor va fi acordat la nivelul cuantumului care a fost acordat la nivelul lunii decembrie 2019”, a motivat Ludovic Orban.

Un alt amendament se referă la sumele acordate medicilor veterinari.

„De asemenea, am acceptat un amendament, știți că am prorogat cu un an de zile aplicare prevederilor prin care se acordă medicilor veterinari suma stabilită prin lege. În urma analizelor, a existat un supliment de fonduri, ca atare, am scos din lege amendamentul prin care s-a eliminat articolul care prevedea prorogarea până la data de 1 ianuarie 2021”, a adăugat el.

Totodată, Guvernul a acceptat amendamentul USR, anume prorogarea termenelor de intrare în vigoare a prevederilor din codul administrativ privind pensiile speciale pentru primari, viceprimari și aleși locali.

„De asemenea, am acceptat un amendament formulat de cei de la USR, care are un temei destul de serios, anume prorogarea termenelor de intrarea în vigoare a prevederilor din codul administrativ, privind la pensiile speciale pentru primari, viceprimari, aleșii locali. Avem aici două temeiuri: unu, OUG privind Codul administrativ e supusă controlului constituțional care a fost declanșat în urma atacării la CCR de către avocatul poporului a OUG, în ansamblul ei. Doi, în Cameră, se află un proiect de lege despre care am înțeles că a fost adoptat un raport al comisiei sesizată în fond, în care se desființează toate formele de pensii speciale, de diferite forme de plată. Ca atare, atât timp cât nu avem garanția că OUG privind Codul administrativ nu e considerată constituțională și cât se află în dezbaterea Camerei un proiect care poate să abroge articolul privitor la pensii speciale, decizia noastră e de a accepta amendamentul USR și de a aplica prevederile de la 1 ianuarie 2021, adic a proroga intrarea în vigoare a proiectului de lege”, a motivat acesta.

El a mai spus că Guvernul a introdus în proiectul de lege interdicția de a cumula salariul obținut într-o instituție publică cu pensia care e acordată tot de sistemul public sau de alte forme de pensii.

Orban a prezentat un amendament referitor la excepțiile de la această prevedere.

„Sigur, aici am acceptat amendamente ca să arătăm că nu suntem lipsiți de realism. Am acceptat un amendament privitor la anumite excepții pe care o să le facem, în învățământul preuniversitar, în special cadrul rural, nu există cadre didactice, iar în cazul în care am interzice ca acești profesori pensionari să nu mai preda copiilor, practic am putea lăsa multe clase fără profesori. Deci, am acceptat această excepție”, a completat el.

De asemenea, o altă excepție se referă la asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.

„Sunt situații în care membrii ai familiei cu pensionare pe limită de vârstă, se ocupă de membrii ai familiei, și am putea lăsa persoane cu dizabilități fără asistenți personal”, a argumentat acesta.

„Am acceptat excepții pentru unele companii, precum CFR Marfă. Există mulți angajați care se ocupă de angajarea traficului care sunt și pensionari, care sunt angajați prin cumul și din cauza salariilor mici nu a existat posibilitatea angajării decât pentru personal cumulat”, a mai spus Orban.

Totodată, s-a introdus în lege ca de la 1 ianuarie să înceteze toate detașările din mediul privat în mediul public.

„Legat de interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat, am mai făcut excepții la Școala Superioară de Aviație Civilă și la Academia Română, unde foarte mulți angajați sunt pensionari. E o formă de respect. Dar și acolo, pe o perioadă limitată”, a conchis Orban.

